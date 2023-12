Le piscine naturali del Western Australia: sono il “paradiso terrestre” da visitare in inverno Avete intenzione di organizzare un viaggio invernale in una meta esotica poco gettonata? Potete volare nel Western Australia, dove rimarrete incantati dalle numerose e meravigliose piscine naturali.

L'inverno è alle porte e le temperature gelide cominciano a farsi sentire, rendendo praticamente quasi impossibile passeggiare per strada senza sciarpe, guanti e piumini super imbottiti. Tutti coloro che hanno intenzione di prendersi una temporanea pausa dal freddo saranno lieti di sapere che dall'altra parte del globo l'estate è già arrivata. Quale migliore occasione delle prime settimane del nuovo anno per concedersi un viaggetto all'insegna del sole, del mare e della tintarella? La meta da visitare assolutamente è il Western Australia, un luogo paradisiaco dove si rimarrà incantati dalla bellezza delle cosiddette Piscine naturali: ecco cosa sono e dove si trovano.

Come nascono le piscine naturali australiane

Dimenticate le solite mete calde ed esotiche che si visitano in pieno inverno, da Tenerife a Sharm el-Sheikh, gli amanti dell'estate quest'anno devono assolutamente volare nel Western Australia, il luogo ideale per organizzare una fuga dalle temperature invernali tra spiagge bianche, mare cristallino e sole rovente. La cosa che in pochi sanno è che proprio qui sorgono le “Natural Pools”, vere e proprie piscine naturali conosciute per la loro incredibile bellezza. Si tratta di oasi immerse nella natura, alcune si trovano sulla costa e vengono riempite dalle onde dell'oceano, altre sorgono tra le rocce e vengono alimentate da cascate e sorgenti: in tutti i casi permettono di concedersi un tuffo rigenerante dopo un'escursione di trekking o semplicemente nel bel mezzo di un road trip.

Elephant Rocks, Australia

La piscina naturale che "cambia colore"

Le piscine naturali più suggestive dell'Australia sono 5: la prima è la Spa Pool nella regione del Pilbara, si trova all'interno di una grotta circondata dalle antichissime pareti di roccia della Hamersley Gorge e viene alimentata da una meravigliosa cascata. Per i fotografi è un vero e proprio paradiso e non solo per la sua acqua turchese, il colore della pietra cambia a seconda del momento della giornata, passando dalle sfumature del grigio a quelle del rosso.

Hamersley Gorge, Karijini National Park

Se si visita il Karijini National Park, invece, bisogna assolutamente visitare la Fern Pool e la Circular Pool. La prima è l'ideale per una pausa magica e rilassante: nata da una sorgente naturale, la piscina è circondata da una vegetazione ricchissima concedersi un tranquillo pic-nic. Attraverso un sentiero di 4 km è possibile raggiungere la Circular Pool, una piscina naturale incastonata in un giardino segreto che offre un panorama mozzafiato tra acque cristalline, eucalipti e scogliere rosse terrazzate.

Jubura (Fern Pool), Karijini National Park

Le Natural Pools da visitare durante un road trip

La Gibb River Road è tra i luoghi ideali per organizzare un road trip nel Western Australia, soprattutto se ci si concede una tappa alla Bell Gorge, nel King Leopold Range Conservation Park. Si tratta di una gola naturale nata da una maestosa cascata e circondata da una natura selvaggia. Nella zona ci sono sia zone dedicate al campeggio che resort di lusso, tutte gestite dalla comunità aborigena locale. Nella stessa zona sorgono anche altre due piscine naturali: Emma Gorge e Zebedee Springs, entrambe nel El Questro Wilderness Park. La prima è raggiungibile attraverso un sentiero che richiede un'ora di cammino, è circondata da una parete rocciosa alta 65 metri e viene alimentata sia da una piccola cascata che da una sorgente calda. Le sorgenti Zebedee Springs sorgono invece nel bel mezzo di una fitta foresta di palme ed è una vera e propria oasi paradisiaca.

Emma Gorge, El Questro Wilderness Park

Le piscine naturali alimentate dalle onde dell'oceano

All’interno del parco nazionale di William Bay, a 15 km dalla cittadina di Denmark, si trova invece la Greens Pool, una piscina naturale con acqua verde smeraldo, sabbia bianca e grandi rocce che proteggono la baia dalle onde dell'oceano. Luogo amatissimo dagli amanti dello snorkeling e delle immersioni, gode di un'atmosfera magica e rilassata.

Greens Pool, William Bay National Park

Nelle vicinanze ci sono anche le Elephant Rocks, degli enormi massi scolpiti dall'acqua che ricordano degli elefanti. Se, infine, si decide di organizzare un viaggio nella regione di Margaret River, bisogna visitare assolutamente la di Indjidup con la sua piscina naturale Wyadup Rocks. Nata dalle rocce, viene alimentata dalle onde dell'Oceano Indiano, che nei giorni di forte marea danno vita a un effetto idromassaggio grazie alle fessure tra le pareti rocciose.

Injidup Beach, nei pressi di Yallingup