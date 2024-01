Le 100 spiagge migliori al mondo: quali sono le italiane nella guida di Lonely Planet Lonely Planet ha appena pubblicato la nuova guida delle 100 spiagge migliori al mondo: quali sono le italiane che si sono aggiudicate un posto in lista? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Cala Capreria, Sicilia

Avete intenzione di organizzare una vacanza all'insegna del totale relax ma non sapete quale meta scegliere? Potete puntare su qualche località balneare, magari seguendo i consigli di Lonely Planet, la casa editrice australiana leader nel settore delle guide turistiche che proprio di recente ha pubblicato un libro sulle 100 spiagge più incredibili al mondo. Grotte suggestive, spettacolari insenature, spiagge nel bel mezzo della città, location perfette per fare surf: nella classifica c'è una soluzione per ogni tipo di esigenza, il tutto senza rinunciare ai panorami mozzafiato e ai colori paradisiaci. Quali sono le spiagge italiane che hanno conquistato un posto in lista?

Diamond Beach, Indonesia

Dall'Australia a Zanzibar, le spiagge più belle al mondo

"Scopri le coste più straordinarie del mondo all'interno di questa abbagliante esposizione di spiagge: grotte, insenature, archi, spiagge urbani o per il surf, colori e prospettive uniche": queste sono le parole nell'introduzione della guida firmata Lonely Planet sulle spiagge più spettacolari al mondo.

Blue Lagoon Beach, Isole Fiji

Non si tratta di una semplice classifica ma di una lista divisa per continenti, così da risultare più facilmente "leggibile" dai viaggiatori che hanno già scelto il paese da visitare. Ci sono Blue Lagoon Beach alle isole Fiji, Tangalooma Beach in Australia, Mnemba Island a Zanzibar, Diamond Beach in Indonesia, Secret Beach in Thailandia, Ipanema Beach in Brasile: insomma, praticamente una soluzione super esotica per ogni tipo di viaggio.

Mnemba Island, Zanzibar

Le spiagge italiane da visitare

Nella lista non mancano le spiagge europee, da Zlatni Rat Beach in Croazia a Rhossili Bay in Galles, fino ad arrivare a Calanque d’En-Vau in Francia, a Platja Illetes a Formentera e a Elafonisi a Creta.

Zlatni Rat Beach, Croazia

L'Italia, da sempre amata in tutto il mondo per le sue location balneari, è presente nella guida con ben tre mete spettacolari e d'impatto.

Baia di Ieranto, Nerano

La prima è la Baia di Ierano di Nerano, in provincia di Amalfi, la seconda è Cala Goloritzé nel Golfo di Orosei, Sardegna, e l'ultima è la siciliana Cala Capreria (nella Riserva Naturale dello Zingaro).

Cala Capreria, Sicilia

Insomma, il nostro paese non ha nulla da invidiare alle location esotiche di fama internazionale: con i suoi panorami mozzafiato vanta delle spiagge davvero da sogno.

Cala Goloritzé, Sardegna