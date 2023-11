Le 100 migliori città del mondo: la prima italiana in classifica è Roma È stata stilata la classifica delle migliori città del mondo e a essersi aggiudicate dei posti in lista sono state anche tre italiane, prima tra tutte Roma: ecco le altre vincitrici.

A cura di Valeria Paglionico

Quali sono i luoghi migliori del mondo al mondo in cui vivere nel 2024? A rivelarlo è stato il rapporto annuale redatto da Resonance Consultancy, un'azienda canadese leader nel settore del turismo, che proprio nelle ultime ore ha pubblicato la sua classifica delle 100 città migliori del pianeta. Lo studio ha analizzato oltre 270 metropoli con oltre 1 milione di abitanti, prendendo in considerazione tre categorie chiave, ovvero vivibilità, amabilità e prosperità, e una serie di altri fattori importanti, dal livello di istruzione al tasso di povertà, fino ad arrivare al numero di ristoranti e negozi o alla presenza della pista ciclabile. I risultati sono stati abbastanza sorprendenti: ecco quali sono i nomi che si sono aggiudicati la top 5.

La città migliore del mondo è Londra

A classificarsi al primo posto nella lista delle città migliori del mondo è stata Londra, la "capitale delle capitali" che ha raggiunto il miglior punteggio in fatto di vivibilità nonostante la Brexit.

Londra

Il livello di istruzione della popolazione è elevato, la sua cultura viene considerata iconica in ogni parte del globo ed soprattutto è in continua evoluzione, basti pensare al fatto che proprio di recente sono state aperte nuove fermate della metropolitana.

Parigi

Il dettaglio che non è passato inosservato? La sua scena culinaria sta rinascendo con aperture di ristoranti e locali rinomati. A seguirla in classifica sono alcune delle città più amate di tutti i tempi: Parigi, New York, Tokyo e Singapore, tutte apprezzate e desiderabili per la vivibilità e la vasta offerta di possibilità e di attività di ogni genere.

New York

Quali sono le italiane in classifica

Ci sono delle italiane nella classifica delle 100 migliori città del mondo? La risposta è sì ma solo 3. La prima è Roma, che si è aggiudicata l'11esimo posto con il suo fascino di "Città Eterna". Amata per i suoi monumenti antichi che permettono di ripercorrere le origini della civiltà occidentale, offre ai cittadini anche numerosi parchi e zone verdi, il tutto senza rinunciare a un tocco glamour con ristoranti e locali alla moda.

Roma

Al 22esimo posto c'è invece Milano, la capitale italiana della moda, nonché il cuore finanziario del nostro paese nota in tutto il mondo per la sua "fame imprenditoriale". Strategicamente vicina ad altre capitali europee e a località alpine, non sorprende che sia considerata non poco desiderabile.

Milano

L'ultima città italiana menzionata nella classifica è Napoli (al 69esimo posto), definita uno "scrigno di tesori urbani". Con i suoi 3.000 anni di storia è una delle più antiche d'Europa ma troppo spesso trascurata e sottovalutata sia dai visitatori internazionali che dai centri di potere italiani. Panorami da sogno, monumenti leggendari, parchi pubblici e spiagge in città: riesce a fare concorrenza anche ai grandi nomi europei, americani, e asiatici.