La Svezia non vuole più essere confusa con la Svizzera: il video virale della campagna promozionale Il video divertente girato da un ente promozionale vuole risolvere la confusione generata dai due Paesi che iniziano per “Sv”

Vi è mai capitato di confondere Svezia e Svizzera? Se non è successo direttamente a voi, sicuramente sarà accaduto a qualcuno che conoscete, magari anche quando eravate più piccoli. Si tratta di un problema evidentemente molto sentito dai due Paesi che iniziano con "Sv" al punto che la Svezia ha deciso di girare una campagna promozionale dal titolo "Sweden (not Switzerland)" che è diventata virale social.

Svezia, non Svizzera: il video è virale

"In tutto il mondo si continua a confondere la Svezia con la Svizzera. Per porre fine a questa confusione, stiamo contattando i funzionari svizzeri". È questo il divertente claim iniziale con cui l'ente promozionale per il turismo svedese Visit Sweden ha lanciato la campagna andata virale sui social. Nel video una (presunta) funzionaria del Governo svedese è in piedi su uno scranno. Il suo tono severo tradisce comunque il tono ironico (ma non troppo) del video-promo. La donna si rivolge direttamente ai leader svizzeri per affrontare "il problema che ci riguarda entrambi".

Il titolo di un quotidiano fittizio mostrato in video dalla funzionaria recita: "L'errore del presidente che ha confuso Svezia con Svizzera". Partendo dall'articolo, la funzionaria propone tutta una serie di luoghi, prodotti ed esperienze che i due Paesi, simili nel nome, dovrebbero "dividersi", rimarcando le differenze che li caratterizzano. Se la Svizzera ha le banche, la Svezia ha il litorali (il gioco di parole è tra "banks" e "sandbanks"). Se la Svizzera ha le vette innevate delle montagne ("mountain tops"), la Svezia ha i rooftops. La chiusura del video è molto divertente: l'ultimo confronto ha per oggetto il lusso, che in Svizzera è simboleggiato dagli orologi, mentre in Svezia è rappresentato dalla possibilità di dimenticare lo scorrere del tempo. Infine, la funzionaria rivolge un appello ai presunti leader svizzeri: "Svizzera, noi siamo aperti alle negoziazioni, ma dobbiamo porre fine a questa confusione diffusa".