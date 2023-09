La casa di William e Kate apre le porte al pubblico e diventa una pista di pattinaggio Kensington Palace in vista delle feste natalizie si trasforma in un villaggio invernale con stand, negozi e la pista di pattinaggio più grande del Regno Unito.

A cura di Giusy Dente

Non è neppure ufficialmente iniziato l'autunno, che a Buckingham Palace già si parla di Natale! La famiglia reale, infatti, ha intenzione di offrire una nuova attrazione a turisti e cittadini. Ad essere coinvolta è, nello specifico, una delle residenze dei principi del Galles, che verrà convertita per l'occasione (e solo per un periodo limitato di tempo) in uno spazio tutto nuovo.

Kensington Palace apre le porte al pubblico

Kensington Palace è una delle residenze reali più importanti, quella in cui Kate Middleton e il principe William hanno vissuto fino all'anno scorso. Poi la coppia, coi tre figli, ha traslocato all'Adelaide Cottage, una tenuta immersa nel verde. Il salotto di Kensington Palace, caratterizzato da arredi dorati e tante lampade tutt'intorno, è stato recentemente sottoposto a un restyling ed è diventato uno spazio per incontri ufficiali. Ora la residenza si prepara a diventare un'attrazione turistica vera e propria aperta al pubblico. Si prevede l'arrivo di tantissime persone in concomitanza con le festività natalizie, perché Kensington Palace diventerà la sede di ICE, nei giardini del Palazzo.

Kensington Palace

Un villaggio invernale nella residenza reale

I visitatori troveranno nei giardini di Kensington Palace una pista di pattinaggio (la più grande del Regno Unito), negozi dove fare shopping, stand gastronomici ed esperienze per grandi e piccini. La pista di pattinaggio e le altre attrazioni apriranno il 30 novembre 2023 e resteranno a disposizione dei visitatori fino al 7 gennaio 2024, con orario continuato tutti i giorni dalle 9:30 alle 21:30 (ultimo ingresso alle 20:30). È possibile acquistare dei ticket in prevendita, scontati del 15%, pagandoli quindi 19 sterline per gli adulti (22 euro) e 16 sterline per i bambini.

ICE, un progetto sostenibile

Il progetto ICE è stato pensato con un occhio alla sostenibilità ambientale, tema particolarmente caro soprattutto a re Carlo III, da sempre in prima fila su questi argomenti. Il parco è stato progettato in linea con i principi dell’iniziativa Terra Carta, un programma per lo sviluppo di mercati aziendali sostenibili. E proprio a un progetto naturalistico che finanzia la biodiversità e il ripristino degli habitat in tutto il Regno Unito verrà devoluto parte degli incassi.

Inoltre ICE includerà generatori alimentati da HVO (un carburante sintetico prodotto da materie prime sostenibili), così da ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 90%. "Mettendo il pianeta, la natura e le persone al centro di tutto ciò che facciamo, questo emozionante villaggio invernale ha tutto il necessario per creare ricordi magici che dureranno tutta la vita" si legge nel post di presentazione.