Isola Bella di Taormina: come visitare e raggiungere la spiaggia Isola Bella è un luogo incantevole di grande interesse naturalistico, paesaggistico e culturale. Ecco come raggiungerla e come godere di tutte le sue bellezze.

Isola Bella di Taormina

Isola Bella o Bedda, come la chiamano affettuosamente i siciliani, è un piccolo tesoro del mar Ionio, in provincia di Messina. Per la precisione l'isolotto è posizionata lungo la costa taorminese ed è un vero e proprio paradiso terrestre. Non a caso, nel 1998 l'isola è diventata riserva naturale, per tutelarne il prezioso apparato di fauna e flora: piante esotiche e tropicali, diversi volatili, rettili. Poi nel 2011 è diventata museo naturalistico regionale. Nel 2010 è stato istituito il Parco Archeologico di Naxos che comprende anche il Teatro Antico di Taormina, il Museo di Giadini Naxos e di Francavilla. Ma la storia di questa baia affonda le sue radici ben più lontano nel tempo. Infatti fu Ferdinando I di Borbone a donarla, a inizio Ottocento, all'allora sindaco di Taormina Pancrazio Ciprioti che a sua volta la vendette nel 1890 a Florence Travelyan. Dopo diversi passaggi di famiglia in famiglia, nel 1992 è stata acquisita dalla Regione Sicilia, passando sotto la gestione della Soprintendenza di Messina. Si accede alle meraviglie si Isola Bella attraverso la funivia Taormina-Mazzarò, che non è il solo modo per raggiungere il posto.

Come arrivare all'Isola Bella a Taormina, la mappa

Ci sono diverse soluzioni per raggiungere Isola Bella e l'automobile è solo una di queste. La strada da percorrere è l'autostrada A18/E45 in direzione Taormina, imboccando l'uscita di Giardini-Naxos o quella di Taormina, per poi immettersi sulla SS114. Parcheggiare la vettura può essere un problema una volta giunti, sia per la disponibilità limitata di posti che per i costi elevati dei parcheggi. Ovviamente, sono problematiche che si intensificano nel periodo estivo, quello di maggiore affluenza. In alternativa si può optare per l'autobus (il 25 parte da Taormina) o ancora per la funivia Taormina-Mazzarò, in funzione dalle 8 alle 22, con corse ogni 15 minuti circa. Il costo di una singola corsa è di 2 euro e di 3,50 per un biglietto di andata e ritorno, ma c'è anche possibilità di acquistare ticket giornaliero da 10 euro e abbonamenti settimanali (30 euro) o mensili (50 euro). Questa soluzione è economica, pratica e veloce: la stazione della funivia si trova a soli 200 metri dalla scalinata che dà accesso alla famosa spiaggia di Isola Bella, la più incantevole della Sicilia.

Veduta di Isola Bella, Taormina

Come raggiungere la spiaggia dell'Isola Bella a Taormina

Si accede alla meravigliosa spiaggia di Isola Bella scendendo una serie di gradini. La breve scalinata si trova lungo una strada statale. La vista dall'alto è incantevole e lascia senza fiato: conduce a un paradiso terrestre lontano dal caos cittadino, coi suoi rumori, lo smog, i ritmi frenetici, il grigio dei palazzi. La spiaggia è ancora incontaminata, ma non è sabbiosa, bensì composta totalmente di sassi e pietre: sono questi la peculiarità dell'isolotto, caratterizzato da un'anima primitiva e selvaggia. La spiaggia libera (dunque a accesso gratuito) si alterna ai lidi attrezzati dove è possibile affittare sdraio, lettini e ombrelloni.

Leggi anche Le 8 spiagge più belle di Catania e dintorni

La spiaggia di Isola Bella, Taormina

Cosa fare e vedere sull'Isola Bella

Una volta giunti a Isola Bella, ci si può spostare in barca verso la Grotta Azzurra e la Grotta della Conchiglia: sono le due escursioni più gettonate e più belle da godersi, soli o in compagnia. Molto gettonato è anche il noleggio di moto d'acqua: 25 minuti per singolo o per coppia costano 60 euro. Oltre all'interesse di tipo naturalistico, Isola Bella ha una certa valenza anche dal punto di vista storico e culturale. L'isolotto va incontro a chi cerca unicamente un paradiso dove rilassarsi, tra nuotate e tintarella, ma offre anche spunti per chi è in cerca di qualche altra cosa da fare e da vedere, oltre sabbia e mare, flora e fauna. Il Museo Naturalistico Regionale di Isola Bella è visitabile dal pubblico per un costo di 4 euro a persona. La riapertura è prevista il 25 giugno 2022, ma con orario di ingresso posticipato dalle 9 alle 10 (per via di lavori di manutenzione) e chiusura alle 19.