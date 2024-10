In vendita il palazzo in provincia di Lecco ritratto nella Gioconda di Leonardo Da Vinci

video suggerito

Il palazzo sul lago di Como

Per secoli e secoli, l'enigma riguardante il paesaggio dipinto dietro la Monna Lisa, la protagonista de La Gioconda di Leonardo Da Vinci. Secondo l'ultimo studio in ordine di tempo il paese ritratto sarebbe Lecco, sulle rive del lago di Como. Il palazzo ritratto nel quadro, che rientra nel paesaggio bucolico alle spalle della donna, sarebbe in vendita per una cifra astronomica.

Come si chiama e quanto costa il palazzo della Monna Lisa

MVP–Majeli Vassart Properties ha messo in vendita Villa Pozzi o anche Palazzo Pozzi, una delle proprietà nel network Forbes Global Properties. Si tratta del complesso costruito nel 1600 e che vediamo nel celebre quadro di Leonardo che si trova a Garlate, in provincia di Lecco, sul lago di Como. L'immensa struttura è dotata di 24 stanze, 17 bagni e 2447 metri quadrati di superficie. Il complesso, una volta conosciuto come Villa Gadda, è una residenza signorile composta da straordinari dettagli architettonici come colonnati, affreschi e saloni impreziositi con i capolavori di Cherubino Cornienti. La vista panoramica sul lago e sulla collina la rende una location speciale, capace di far rivivere il mistero della Gioconda.

Gli interni di Villa Pozzi | Foto majelivassart.com

Villa Pozzi è perfettamente posizionata tra Milano, Como e la Valtellina, per chi non vuole rinunciare a un'escursione sulla Porta delle Alpi. Con il suo stretto legame con il patrimonio culturale e i paesaggi mozzafiato del Lago di Como, Villa Pozzi è l'emblema dello stile architettonico italiano. Il Palazzo è in vendita al costo di 5 milioni di euro, vista la sua posizione privilegiata nella zona del comasco e considerata la sua rilevanza nel quadro di Leonardo da Vinci.

Una delle volte affrescate | Foto majelivassart.com