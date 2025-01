video suggerito

Il sushi più famoso al mondo apre in Italia: quanto costa l’esperienza riservata a 10 ospiti per volta Il famoso Hatsune Zushi di Tokyo apre al secondo piano di House of Ronin, a Milano. Alla guida il leggendario maestro esperto di sushi, Katsu Nakaji. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maestro Katsu Nakaji apre l'Omakase Hatsune Zushi al Ronin Milano (in via Vittorio Alfieri, 17). Il capoluogo lombardo si aggiudica così il primo ristorante permanente del famoso chef giapponese al di fuori del Giappone, dopo lo strepitoso successo dei pop-up temporanei.

Chi è Katsu Nakaji

Shokunin è una parola giapponese che racchiude un concetto vero e proprio, più che identificare qualcosa di specifico: è la ricerca della perfezione, è la dedizione a qualcosa che porta all'eccellenza, è un approccio al lavoro che viene tramandato di padre in figlio, è un continuo lavoro di miglioramento. I professionisti shokunin sono figure molto rispettate, godono di grande prestigio: sono un'istituzione, all'interno della famiglia e della società tutta. Nella famiglia dello chef Katsu Nakaji, per esempio, il titolo di shokunin si tramanda da ben quattro generazioni: lui è uno dei grandi maestri di sushi al mondo, un titolo che si ottiene solo dopo anni e anni di formazione.

Lui è proprietario di Hatsune, lo storico ristorante sito nel palazzo della famiglia Nakaji a Tokyo, nel quartiere di Ota. Lì l'esperienza culinaria è unica e irripetibile, frutto dell'uso sapiente di tecniche antiche perfezionate con anni di pratica costante. Ora anche in Italia si potrà godere di questa esperienza e assaporare la cucina di uno shokunin, vederlo all'opera. Il leggendario Maestro Katsu Nakaj, infatti, considerato una delle stelle più luminose nel panorama del sushi, ha scelto Milano per aprire il suo primo ristorante permanente al di fuori del Giappone.

Leggi anche Quali sono e quanto costano i ristoranti stellati più cari al mondo del 2024

Come prenotare l'esperienza e quanto costa

Per il capoluogo lombardo il Maestro ha ideato un emozionante menu Omakase, ma pensato per soli 10 ospiti: si potrà infatti accedere in numero limitato all'esperienza culinaria. L'apertura all'interno di Ronin è prevista per il 16 gennaio. Due le sessioni, limitate a 10 persone ciascuna: dal martedì al sabato negli orari 19.30 e 21.45. Il costo è di 160 euro a persona, bevande escluse, in presenza dei discepoli di Katsu Nakaji. Con lui presente personalmente il prezzo sale a 280 euro. È possibile prenotare online sul sito del ristorante, fino a 4 slot: al momento c'è disponibilità nel giorno dell'inaugurazione del 16 gennaio solo per le 19.30, mentre per 21.34 è possibile inserirsi in lista d'attesa. Il servizio inizia alla stessa ora per tutto il bancone: in questo modo viene garantito a tutti gli ospiti del tavolo di consumare il menù omakase insieme e nei tempi previsti. Per questo è richiesta la massima puntualità: in caso di ritardo, l'esperienza completa non sarà garantita. Oltre i 30 minuti di ritardo non sarà consentito l'ingresso.

Che significa Omasake

Il menu Omasake è una vera e propria esperienza esclusiva: nulla a che vedere con la modalità All You Can Eat, che ha spopolato in questi anni. Si tratta di un modo completamente diverso di concepire il cibo e il rapporto con chi lo prepara. Il termine, infatti, significa proprio "lasciare fare al cuoco": ci si affida completamente a lui, alla sua sapienza, al suo talento, alla sua esperienza, rilassandosi completamente senza doversi neppure preoccupare di scegliere.