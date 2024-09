Il FAI apre il censimento dei luoghi del Cuore: come votare i posti più amati d’Italia

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il Lago d'Orta | Foto FAI

Il Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, ha deciso di contare i propri luoghi del cuore. L'ente ha deciso di lanciare il censimento per scoprire quali sono i luoghi più amati dagli italiani. L'ultima edizione del censimento si era tenuta nel 2023 e aveva consentito di redigere la classifica che vedeva al primo posto la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (Lecce). I censimenti del FAI si svolgono dal 2003 e rappresentano un valido strumento affinché i membri dell'ente (e non solo) possano votare quello che secondo loro è il monumento, il paesaggio, la chiesa o il museo che merita di essere tutelato, curato e riconosciuto.

Gli effetti del censimento FAI

Entrare a far parte dei luoghi del cuore del FAI comporta non solo un riconoscimento artistico e culturale ma anche una generale attenzione mediatica, che, come spesso accade, porta con sé anche finanziamenti economici. Il censimento, anche per questa 12esima edizione, consentirà di esprimere il proprio voto per uno dei Luoghi del Cuore che si vuole salvare e tutelare. Per esprimere il proprio voto c'è tempo fino al 10 aprile 2025: sarà sufficiente andare sulla pagina i luoghidelcuore.it e votare il vostro Luogo preferito. Se non riuscite a individuarlo è possibile fare richiesta di inserimento e raccogliere voti.

Il Museo a cielo aperto a Nuoro | Foto FAI

Guardando i dati a oggi, si possono contare 11milioni di voti per 39mila luoghi. I primi tre luoghi della classifica nazionale riceveranno un contributo da parte del Ministero della Cultura di 70mila, i 60mila e i 50 euro: questi fondi serviranno alla realizzazione di un progetto di recupero. Stando alla classifica attuale i primi tre gradini del podio, che corrispondono ai luoghi che hanno ricevuto più voti, sono attualmente occupati da:

L'Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, nel comune di Monte Quisquina, in provincia di Agrigento;

Villa Bonelli a Barletta;

La chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro situata nel comune di Lerici, in provincia di La Spezia;