I segreti dei viaggi in aereo svelati dagli assistenti di volo Si prevedono milioni di passeggeri sugli aerei nelle prossime settimane e alcuni assistenti di volo svelano il loro segreto per stare in volo.

A cura di Clara Salzano

In volo

Si avvicinano le festività natalizie e ancora prima quelle del Giorno del ringraziamento per alcuni e dell'Immacolata per altri. Sono previsti infatti milioni di passeggeri sugli aerei in tutto il mondo nelle prossime settimane e la CNN ha intervistato alcuni assistenti di volo per conoscere tutti i segreti dei viaggi in aereo.

A bordo

Come superare il jet leg: secondo gli assistenti di volo è consigliabile sempre fare un piccolo riposino appena atterrati anche se è giorno e poi andare a letto tardi così da riequilibrare il corpo. Inoltre se si sta in viaggio solo per pochi giorni probabilmente il corpo non farà neppure a tempo ad avvertire il jet leg per cui non è il caso di preoccuparsi.

Come si resiste tanto tempo in piedi: gli assistenti di volo per lavoro devo stare molte ore all'in piedi e sicuramente il lavoro è faticoso. Il segreto secondo gli assistenti di volo è sicuramente la qualità delle scarpe e i cuscinetti da mettere dentro le scarpe.

L’interno di un aereo

Cosa si fa nei tempi di inattività in volo: gli assistenti di volo difficilmente hanno momenti di inattività, né è consentito dormire la maggior parte delle volte. Quando si tratta di voli più lunghi sicuramente l'assistente può approfittare per rilassarsi un attimo, leggere, ascoltare musica o guardare un film negli spazi dell'aereo dedicati al personale.

Cosa mangiano gli assistenti di volo: chi lavoro a bordo degli aerei può mangiare il cibo messo a disposizione dalla compagnia ma può essere ripetitivo durante le giornate così è consentito loro di poter portare cibo dall'esterno, che siano snack o pasti da riscaldare a bordo.

Il linguaggio in codice per fare riferimento ai passeggeri: non esistono a bordo delle espressione in codice per riferirsi ai passeggeri, ogni caso è personale e dipende dalla situazione e dalla compagnia aerea. Ad esempoo uno degli assistenti intervistati dalla CNN riferisce che in passato alcuni suoi colleghi usavano il codice "BOB" (best on board) per riferisci passeggero più bello a bordo.

Un posto a bordo dell’aereo

Le regole per lo scambio posti a bordo: i passeggeri ricevono il proprio posto sull'aereo sempre prima di imbarcarsi. Può capitare tuttavia di non capitare vicino a chi si desidera. In questo caso gli assistenti di volo non vieteranno scambi di posto, in caso di disponibilità, però chiedono di avere rispetto per chi ha pagato per avere un posto migliore per questioni di correttezza.

Quando si fa l'upgrade dei passeggeri a bordo: tutti i passeggeri sognano di poter vincere un posto in classe superiore rispetto a quello economico scelto ma difficilmente succede. Questo tipo di cambio si fa solo in caso di necessità per una migliore redistribuzione del peso a bordo.