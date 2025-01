I luoghi di Tolo Tolo dove è stato girato il film di Checco Zalone: le riprese in Kenya e in Italia

video suggerito

Giovedì 9 gennaio va in onda su Canale 5 "Tolo Tolo", film di Checco Zalone del 2020 ambientato e girato tra il Kenya e la Puglia: scopriamo tutti i luoghi del film.

A cura di Arianna Colzi

Il poster di Checco Zalone

Questa sera, giovedì 9 gennaio, va in onda su Canale 5 Tolo Tolo, film del 2020 diretto e interpretato da Checco Zalone. Il film racconta la storia di Pierfrancesco Zalone, detto Checco, che – dopo la chiusura del ristorante giapponese Murgia e Sushi, aperto in Puglia, nella sua terra d'origine, Spinazzola – è costretto a fuggire in Africa. Arrivato in Kenya trova lavoro come cameriere in un resort turistico ma la calma dura poco visto che nel Paese scoppia una guerra civile e il villaggio viene attaccato. Attualmente il film, a distanza di cinque anni dall'uscita, è il sesto film che ha riportato maggiori incassi in Italia. Il film è stato girato nel continente africano, tra Marocco eKenya, e poi a Malta e in Italia.

Una scena del film

Le riprese di Tolo Tolo il film di Checco Zalone

Le riprese di Tolo Tolo sono durate 9 mesi e sono iniziate a gennaio in Kenya per poi concludersi a settembre a Roma. In Kenya le riprese si sono concentrate nella città di Watamu, all'interno del Watamu Marine National Park, e affacciata sull'Oceano Indiano. Meta turistica molto apprezzata, Watamu ha visto alcuni dei suoi resort diventare set cinematografici. In Kenya si è girato anche a Malindi, vicino al fiume Sabaki. La troupe poi si è spostata in Marocco, nel deserto che circonda Rabat, per poi fare ritorno in Italia per girare nell'amata Puglia terra d'origine di Checco Zalone, al secolo Luca Medici.

Zalone sul set in Kenya

Le location in Italia del film di Checco Zalone

Il ristorante, per esempio, il kitsch e folkloristico Murgia e Sushi non si trova in realtà a Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani, ma è stato costruito a Gravina di Puglia, in provincia di Bari, davanti al caratteristico centro storico, nella zona di Madonna della Stella, di fronte alla suggestiva cattedrale.

Il set di "Murgia & Sushi", il ristorante che il personaggio di Zalone apre in Tolo Tolo | Foto Gazzetta del Mezzogiorno

Le altre location pugliesi sono, oltre alle già citate Spinazzola e Gravina di Puglia, Minervino Murge, sull'Altopiano della Murgia omonimo, Monopoli, il comune di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari. Si è girato anche in provincia di Brindisi, in particolare sulla spiaggia di Punta Penna Grossa, nella Riserva Naturale di Torre Guaceto. In realtà lungo la spiaggia brindisina viene girata la scena che vede l'imbarco dei fuggitivi verso l'Italia dall'Africa.

La riserva naturale di Torre Guaceto

Infine, alcune scene sono state girate nella splendida Trieste, in particolare in piazza Unità d'Italia, dove si svolge il Festival delle Contaminazioni con persone di origine africana ballano la pizzica salentina.

Piazza Unità d'Italia