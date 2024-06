video suggerito

Guida ai migliori ristoranti sushi in Italia: quali sono i premiati con 3 Bacchette da Gambero Rosso Gambero Rosso ha stilato la Guida Sushi 2025. Sono 32 i ristoranti che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, cioè le Tre Bacchette. A Milano sono ben 8.

A cura di Giusy Dente

Per onorare la cultura culinaria nipponica, che nel nostro Paese è molto amata, Gambero Rosso ha stilato la sua Guida Sushi 2025, che fornisce ben 223 locali d'eccellenza dove assaporare questa pietanza così famosa in tutto il mondo. Sono 32 i ristoranti che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, cioè le Tre Bacchette; in aggiunta anche 13 Premi Speciali.

Dove mangiare in Italia il miglior sushi

Il sushi è un piatto della cultura culinaria nipponica che ormai è famosissimo in tutto il mondo. Nel 2021 Gambero Rosso, notando il grande apprezzamento da parte dei palati italiani, ha cominciato a stilare la classifica dei migliori ristoranti dove gustare questo cibo prelibato e colorato. C'è stata poi una pausa, dovuta alla pandemia e in questi anni il settore si è ulteriormente evoluto. Lo scenario attuale comprende sushi bar, locali fusion, osterie, ristoranti che offrono anche servizio take-away e delivery: tra innovazione e tradizione, un totale di 233 indirizzi hanno attirato l'attenzione di Gambero Rosso. La piattaforma ha stilato il suo elenco di migliori luoghi dove gustare il cibo giapponese che dal Sol Levante ha conquistato il mondo. Sono tutti punti di riferimento d'eccellenza, come ha sottolineato Pina Sozio, curatrice della Guida, in particolare 32 nomi, quelli che hanno conquistato le Tre Bacchette. Lòa maggior parte si concentra a Milano: Poporoya dello chef Hirazawa Minoru detto Shiro. Figurano anche Puglia e Campania, che hanno affiancato alla tradizione mediterranea quella orientale. Assente il Molise.

Il Premio Speciale I Maestri del Sushi, riconoscimento alla carriera dei più grandi chef che hanno fatto scuola in materia di cucina giapponese, è andato a 8 nomi:

Francesco Preite di Moi Omakase a Prato

Ignacio Hidemasa Ito di Otoro81 a Napoli

Haruo Ichikawa di Ichikawa a Milano

Masashi Suzuki di Iyo Omakase a Milano

Hirazawa Minoru di Poporoya a Milano

Ikeda Osamu di Shiro Poporoya a Milano

Wicky Priyan di Wicky’s Innovative Japanese Cuisine a Milano

Yoshinobu Kurio di Yoshinobu a Milano

Il Premio Miglior servizio di sala è andato invece a Umi a Salerno, che compare anche tra le eccellenze con le Tre Bacchette.

La lista completa del Gambero Rosso dei migliori ristoranti di sushi

Abruzzo

Oishi Japanese Kitchen (Teramo)

Japit (Benevento)

Otoro 81 (Napoli)

Vero-Omakase Rooftop (Nola, Na)

Umi (Salerno)

Seta (Bologna)

Yuzuya (Bologna)

Uni Restaurant (Cervia, Ra)

Hasekura (Roma)

Kiko Sushi Bar (Roma)

Kohaku (Roma)

Sushisen (Roma)

Ichikawa (Milano)

Iyo Omakase (Milano)

Nobu Milano (Milano)

Nobuya (Milano)

Osaka (Milano)

Shiro Poporoya (Milano)

Wicky's Innovative Japanese Cuisine (Milano)

Yoshinobu (Milano)

Tetsu (Ascoli Piceno)

Le Petit Restaurant Japonais (Avigliana, To)

Kensho (Torino)

Wasabi (Torino)

Fugu Restaurant (Lecce)

Fusion (Lecce)

Yuki Cucina Giapponese (Noci, Ba)

Frank Sushi Club (Terlizzi, Ba)

Mizuna Japanese Restaurant (Olbia)

Hio Sushilab (Palermo)

Moi Omakase (Prato)

Il Vizio (Perugia)