Gli hotel e i ristoranti al mondo dove il servizio è affidato ai robot Da New York a Dublino il futuro dell’ospitalità è in mano ai robot che fanno i camerieri, gli addetti al check-in e molto altro ancora in vari hotel e ristoranti del mondo.

A cura di Clara Salzano

Robot in hotel

Allo Yotel New York Times Square il check in e il concierge bagagli è robotico. Anche al FlyZoo Hotel in Cina il servizio in camera lo fanno i robot. Da New York a Dublino il futuro dell'ospitalità è in mano ai robot che fanno i camerieri, gli addetti al check-in e molto altro ancora in vari hotel e ristoranti del mondo, scopiamo quali.

"Yobot" è il portiere addetto ai bagagli allo Yotel New York Times Square, non è un comune concierge perché è robotico ma è progettato per depositare i bagagli degli ospiti che hanno necessità di stoccaggio prima del check in e dopo il check out. Yobot entra in azione quando gli ospiti digitano il loro cognome e un numero pin a scelta su una tastiera e ricevono con un codice a barre per ritirare i bagagli.

Yotel di New York

A Hangzhou, in Cina, c'è un hotel dove i robot consegnano cibo in camera, asciugamani o altri prodotti direttamente alle porte degli ospiti. Si tratta del FlyZoo hotel con 290 camere dove i robot non solo fanno servizio nelle stanze ma anche nei ristoranti dell'albergo, ai tavoli dei clienti. I robot non è poi l'unico servizio robotico, anche il check in degli ospiti può essere effettuato tramite l'app del FlyZoo hotel, di proprietà dell'Alibaba Group, e la struttura utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per consentire agli ospiti di attivare gli ascensori o accedere alla palestra e ai ristoranti. Anche nell'esclusiva catena giapponese Henn na Hotel gli ospiti vengono accolti da robot multilingue che suonano anche musica per loro. Un braccio meccanico colloca inoltre i bagagli in un deposito temporaneo e i clienti possono entrare nelle camere con il riconoscimento facciale.

Il ristorante Robot.He

In un ristorante di Shanghai, Robot.He, i clienti fanno gli ordini attraverso un codice QR sul tavolo e l'ordine gli viene portato attraverso una serie di robot a forma di baccello che rotolano su una piattaforma rialzata verso la tavola calda. I commensali ritirano i piatti dall'interno del robot e quando i baccelli sono a corto di energia tornano da soli alla loro stazione di ricarica per ricaricarsi prima di tornare al lavoro. C'è persino il robot addetto allo sgombero dei piatti che è fatto con più ripiani per depositare i piatti per trasportali in cucina per la pulizia. Anche tutti i ristoranti TCB Dining, situati a Bolton, Blackpool, Wigan, St Helens e a Bury, sono gest. Siti in parte da robot. Si chiamano Bella Bots e sono stati introdotti per supportare il personale durante la pandemia di Covid ma hanno avuto un tale successo con i clienti, e il personale stesso, che sono stati confermati anche dopo e potrebbero essere il futuro del servizio clienti nel mondo.