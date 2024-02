Furti in volo: i rimedi per evitare che gli oggetti di valore vengano rubati in aereo Sapete che i furti in volo sono in aumento? Ecco quali sono i rimedi da mettere in atto per evitarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I furti in volo sono in aumento: sebbene le compagnie aeree non divulghino le statistiche sulla questione, sono sempre di più coloro che denunciano delle esperienze simili dopo aver organizzato un viaggio in giro per il mondo. La maggior parte delle persone, infatti, quando vola porta con sé diversi oggetti di valore, dal portafoglio allo smartphone, fino ad arrivare a laptop, contanti o macchine fotografiche, peccato solo che ci si distragga con estrema facilità, lasciando campo libero ai presunti ladri. Come fare per evitare di ritrovarsi in una situazione del genere? Ecco tutti i rimedi da usare.

I rimedi per evitare i furti in volo

Quando si sale su un volo, ci si sente sempre abbastanza sicuri, anche quando il proprio bagaglio viene posizionato in una cappelliera molto distante dal proprio posto, ma la verità è che si dovrebbero mettere in atto dei precisi trick per evitare ogni tipo di furto. Complici il senso di sicurezza, il brusio, l'abbassamento delle luci e tutte le varie distrazioni, i ladri trovano terreno fertile per impossessarsi degli oggetti di valore proprio mentre l'aereo sta viaggiando. Per evitarlo bisogna innanzitutto preparare la valigia in modo "intelligente", optando per uno zaino robusto che possa essere chiuso in modo ermetico (o magari con un lucchetto). Per passaporti, soldi contanti, telefoni e oggetti preziosi è preferibile tenerli nella borsa da posizionare sotto il sediolino, in modo tale da non perderli mai di vista.

Cosa fare dopo un furto in aereo

Cosa fare se si rimane vittima di un furto in volo? Come prima cosa bisogna segnalare l'accaduto alla compagnia aerea: stando al trattato internazionale, queste ultime dovrebbero offrire un risarcimenti su bagagli smarriti o danneggiati (ma non sempre questa clausola è inclusa nei viaggi low-cost). È necessario, inoltre, coinvolgere la polizia locale e conservare biglietti, etichette per i bagagli e ricevute per eventuali acquisti di emergenza: costituiscono una parte essenziale di qualsiasi successiva richiesta di indennizzo assicurativo. Si devono infine raccogliere tutte le prove necessarie, comprese le prove di proprietà, età e valore degli oggetti rubati, tutti dettagli essenziali per il processo di reclamo.

