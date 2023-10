Elettra Lamborghini tra gli alberi futuristici: dove si trova il giardino luminoso Elettra Lamborghini è volata a Singapore. Ha visitato Gardens by the Bay, una delle attrazioni verdi più famose del posto.

Terminati gli impegni di lavoro, Elettra Lamborghini si è presa una bella pausa da tutto, concedendosi una vacanza di coppia. La cantante è stata presissima dal tour, che ha fatto seguito al lancio del nuovo album: concerto dopo concerto, non si è fermata un attimo questa estate! Ora è invece alle prese con un'avventura televisiva: è giudice di Italia's Got Talent. Si è comunque ritagliata un po' di tempo per sé e il marito: sono volati a Singapore.

La vacanza di Elettra Lamborghini a Singapore

Quando ha tempo libero, Elettra Lamborghini ama viaggiare e conoscere posti nuovi. Stavolta è volata verso Singapore e ha portato con sé fan e follower, costantemente aggiornati sui suoi spostamenti e sui tour in città, alla scoperta di posti incantevoli. Uno in particolare ha riscosso successo, accendendo la curiosità degli utenti. La cantante ha mostrato delle foto che immortalano un paesaggio spettacolare, sembra un giardino futuristico con alberi giganteschi.

L'affascinante visione è quella del Gardens by the Bay, tappa fissa della Singapore by night. Gardens by the Bay si divide in tre aree verdi: Bay South, Bay East e Bay Central. Ogni sera nei Giardini al Supertree Grove si tiene uno spettacolo di luci e colori con accompagnamento musicale che lascia a bocca aperta.

Negli scatti di Elettra Lamborghini si intravede anche la passerella lunga 128 metri esospesa a 22 metri che collega i sei Supertrees al Supertree Grove: da lì si può godere di una spettacolare vista sulla città, dominata dai grattacieli. Il biglietto di accesso sull'OCBC Skyway costa 12 dollari.

Che cos'è Gardens by the Bay

Singapore è piena di giardini, parchi, aree naturali. Gardens by the Bay è uno spazio verde molto esteso, tra i più famosi. In un'area di 101 ettari trovano posto tantissime attrazioni e cose da fare. Oltre ai Supertree c'è Clous Forest, una serra con piante esotiche provenienti da ogni parte del mondo. La cupola di Fiori ha invece vinto il Guinness World Record per la più grande serra di vetro al mondo. A questi si aggiungono le 200 sculture provenienti da ogni parte del mondo e i bouquet e composizioni floreali di Floral Fantasy.