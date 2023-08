Italia’s Got Talent 2023, le prime foto: cosa indosseranno Elettra Lamborghini e Khaby Lame Il prossimo settembre partirà una nuova edizione di Italia’s Got Talent, sul cui palco debutteranno Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Aurora Leone e Gianluca Fru: ecco cosa hanno indossato nelle prime foto promo.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ancora un mese all'inizio della nuova stagione televisiva ma, nonostante ciò, già si conoscono molte delle novità in programma. A partire da venerdì 1 settembre su Disney+ arriverà per la prima volta in streaming Italia's Got Talent, format che vedrà alternarsi sul palco artisti con talenti più o meno originali. Nell'edizione 2023 del programma ci sarà il gran ritorno di Frank Matano e Mara Maionchi, che verranno affiancati da due new entry, Elettra Lamborghini e Khaby Lame, a cui è stato affidato il ruolo di giudici. Al posto di Lodovica Comello alla conduzione ci saranno invece Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal. Cosa indosseranno i protagonisti nelle prime puntate?

I primi look dei protagonisti di IGT

È da diversi mesi che si conoscono le novità che caratterizzeranno la nuova edizione di Italia's Got Talent ma solo di recente sono state diffuse le prime foto promo col cast al completo. Gli scatti ufficiali non solo hanno mostrato i protagonisti sorridenti e affiatati ma hanno anche dato delle piccole anticipazioni sullo stile che sfoggeranno sul palco.

Italia’s Got Talent 2023

I più attesi sono in assoluto i due nuovi giudici, Elettra Lamborghini e Khaby Lame. La prima non rinuncerà alla sua passione per i look audaci e appariscenti: nelle prime immagini ha spaziato tra un tubino "tagliato" blu elettrico e un minidress aderente in nero ma con un maxi fiore rosso che decora il cut-out sul seno. L'influencer, invece, ha preferito prima una giacca in denim dall'animo casual, poi un'originale salopette total black abbinata a una maglietta dai dettagli verde fluo.

I primi look dei protagonisti

Il debutto di Aurora Leone e Gianluca Fru

Fiori, giacche in denim, lupetti a collo alto e collane di perle per Mara Maionchi, giacche over e doppiopetto per Frank Matano: i due "veterani" rimarranno fedeli al loro stile elegante ma allo stesso tempo fashion. Cosa dire, invece, di Aurora e Fru? Per entrambi è la prima esperienza da conduttori ma non per questo sceglieranno degli outfit formali. Nelle prime foto promo lei ha puntato tutto prima su un completo con gli ananas, poi su un tailleur fucsia dal taglio moderno, mentre lui ha preferito una giacca sportiva di jeans con dei pantaloni arancioni e una giacca rosa abbinata a una camicia a fiori (vestendosi così in coordinato con Aurora). Insomma, Italia's Got Talent non è ancora cominciato ma già si preannuncia ricco di sorprese all'insegna del glamour.