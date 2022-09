Elettra Lamborghini a Parigi: il soggiorno nell’iconico hotel di design con vista sulla città Elettra Lamborghini e il marito Afrojack stanno trascorrendo romantici giorni a Parigi in uno degli hotel più iconici e alla moda della capitale francese.

A cura di Clara Salzano

Elettra Lamborghini a Parigi

Elettra Lamborghini si trova a Parigi col marito Dj Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Non si conosce di preciso il motivo per cui la famosa cantante si trova in Francia ma, per i loro giorni romantici, la coppia alloggia in uno degli hotel più iconici e alla moda della capitale francese. Scopriamo di cosa si tratta e quanto costa una notte nel lussuoso albergo.

Elettra lamborghini e Afrojack a Parigi

Elettra Lamborghini e Afrojack alloggiano in uno degli hotel più esclusivi di Parigi. Si tratta dell'Hotel Costes fondato dal visionario Jean-Louis Costes, dopo l'enorme successo del Café Costes realizzato nel 1985 con il prodigioso architetto e designer, filosofo Philippe Starck, all'epoca ancora non conosciuto.

Elettra Lamborghini nell’Hotel Costes

Era il 1984 quando l'audace Jean-Louis Costes e il giovane designer underground Philippe Starck progettano un caffè diverso da qualsiasi bistrot parigino, una gigantesca bolla traslucida a Les Halles che diventa il posto più alla moda di Parigi. L'Hotel Costes in rue Saint-Honoré, a pochi passi da Place Vendôme segue lo stesso destino diventano un luogo emblematico della vita parigina.

La facciata dell’Hotel Costes

Gli interni dell'Hotel Costes, caratterizzati da opulenza e teatralità, sono stati affidati a Jacques Garcia, l"architetto d'interni che con fantasia barocca ha trasformato un antico palazzo del XVIII in un hotel senza tempo.

Un angolo dell’Hotel Costes

Nel Jean-Louis Costes ha raddoppiato l'offerta di ospitalità con il nuovo hotel di lusso XXL, il Costes, in Rue de Mont-Thabor, arredato dal minimalista e illustre Christian Liaigre. L'atmosfera nelle strutture di Costes è sempre elegante e attraente, sia di giorno che di notte.

Il bagno di una camera dell’Hotel Costes

Dalle immagini condivise su Instagram da Elettra Lamborghini non sappiamo la tipologia di camera in cui soggiorna la famosa cantante ma una notte presso l'Hotel Costes può costare dai 600 euro della camera piccola fino ai 5.000 euro a notte della suite Vandome al piano nobile.