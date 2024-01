Dubai è la destinazione più popolare del 2024: le città italiane nella classifica di TripAdvisor TripAdvisor ha appena assegnato i suoi Travellers’ Choice Awards: ecco quali sono le mete più popolari del 2024, da Dubai alle città italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dubai

Il 2024 è appena cominciato e già sognate il vostro primo viaggio dell'anno? Se intendete puntare tutto su una meta popolare e trendy fareste bene ad affidarvi a TripAdvisor, il sito di recensioni di alberghi, ristoranti e location che proprio di recente ha consegnato i suoi Travellers' Choice Awards. Le valutazioni lasciate dagli utenti sulla pagina sono state analizzate in maniera accurata e, in base alla loro qualità e quantità, sono stati assegnati dei premi alle mete turistiche destinate a diventare le più popolari nel nuovo anno: ecco quali sono stati i risultati.

Londra

Perché Dubai si riconferma la meta più popolare al mondo

Le classifiche stilate da TripAdvisor per dare il via al 2024 con un tocco di avventura sono state tre: destinazioni popolari nel mondo, in Europa e negli Stati Uniti. Nella prima lista, quella dedicata alle mete più popolari dell'anno in tutto il globo, a trionfare è stata la città di Dubai, che per il terzo anno consecutivo si è aggiudicata il primato.

Dubai

Si tratta di una città amata per il suo stile iper moderno, dove si può passeggiare tra i souk e i centri commerciali, il tutto ammirando il noto Burj Khalifa. Dubai sembra essere il "nuovo mondo" che tutti sognano, dove si può sciare al chiuso, fare surf sulle dune nel deserto o zipline tra i grattacieli. A seguire nella classifica ci sono Bali, Londra e Hanoi. Solo al quinto posto compare un'italiana, Roma, che quest'anno ha superato grandi nomi come Parigi, Cancun, Marrakech, Creta e Hoi An.

Bali

Le città italiane da visitare nel 2024 secondo TripAdvisor

Per quanto riguarda la classifica europea dei TripAdvisor Travellers' Choice Awards, Londra si è riconfermata al primo posto ed è stata seguita da Roma, Creta, Istanbul, Barcellona, Madrid, Lisbona e Amsterdam. Al decimo posto è comparsa la seconda italiana in lista, Firenze, mentre Napoli ha conquistato la ventesima posizione.

Roma

La top 3 firmata USA vede invece "sfidarsi" New York, Oahu (nelle Hawaii) e Las Vegas, ovvero le tre prime destinazioni più popolari degli Stati Uniti. La meta più trendy dell'anno è Tokyo, la Best nature destination è Kathmandu, in Nepal, mentre la destinazione culturale da visitare assolutamente è Cuba. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti per coloro che intendono dare il via al nuovo anno con un viaggio: in quanti si ispireranno ai consigli di TripAdvisor?

Oahu