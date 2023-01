Dov’è stato girato Il Nostro Generale: le location della serie con Sergio Castellitto Il Nostro Generale è la miniserie in onda in prima serata su Rai 1 dal 9 gennaio 2023 con Sergio Castellito che interpreta Carlo Alberto dalla Chiesa a quarant’anni dalla strage di Via Carini.

Il nostro generale

Sergio Castellitto è Carlo Alberto dalla Chiesa nella serie Il Nostro Generale, in onda da lunedì 9 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 per quattro serate. La fiction racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo del Generale dalla Chiesa che negli anni Settanta combatteva il pericolo delle Brigate Rosse contro lo Stato italiano. La serie di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction – Stand by me, è stata realizzata per tre settimane a Torino e in Piemonte con alcune scene girate proprio nei luoghi dove si sono svolti realmente i fatti. Vediamo quali sono le location de Il Nostro Generale.

Un set de Il Nostro Generale

I luoghi a Torino della serie Il Nostro Generale

Il Nostro Generale è la miniserie in quattro puntate in onda in prima serata su Rai 1 dal 9 gennaio 2023, a quarant’anni dalla strage di Via Carini che, il 3 settembre 1982, ha visto la morte del generale Dalla Chiesa per mano delle Brigate Rosse. La narrazione prende il via nel 1973, quando il Generale dalla Chiesa si trasferisce da Palermo a Torino dopo alcune azioni armate rivendicate dalle Brigate Rosse ai danni dello Stato. Le riprese della fiction con Sergio Castellito, nel ruolo di Carlo Alberto dalla Chiesa, e Teresa Saponangelo che interpreta Emanuela Setti Carraro, moglie del Generale Dalla Chiesa, sono state quindi girate tra Palermo, Torino e Roma.

Una scena della serie Il Nostro Generale

La fiction ha collaborato con il Mic, la Film Commission Torino Piemonte e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per girare diverse scene nei luoghi reali delle vicende narrate. Nella serie è stata infatti usata la vera Caserma dei Carabinieri Pietro Micca di Torino, dove lavorava il generale Dalla Chiesa, e si vede il cortile dove le BR uccisero Fulvio Croce, il presidente dell’ordine degli avvocati di Torino.

La Caserma dei Carabinieri Pietro Micca di Torino

Le location de Il Nostro Generale nelle altre città italiane

La fiction Il Nostro Generale è un omaggio alla figura del Generale dalla Chiesa che il 3 settembre 1982 fu ucciso da un'azione mafiosa nella palermitana via Isidoro Carini. La serie si muove quindi da Torino a Palermo.

Il cartello apparso sul luogo della strage

Nell'attentato mafioso di via Carini a Palermo morirono in un'autobianchi A112 il generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nel luogo della strage dopo il tragico accaduto apparve un cartello con scritto "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti".