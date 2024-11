Dov’è stato girato “Il Gladiatore 2”: tutte le location del film di Ridley Scott

video suggerito

Il 14 novembre arriva al cinema "Il Gladiatore II", film diretto sempre da Ridley Scott che, 24 anni dopo le avventure di Massimo Decimo Meridio, firma il secondo capitolo della storia. Tra i protagonisti del sequel troviamo: Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. Scopriamo dov'è stato girato il sequel.

A cura di Arianna Colzi

Paul Mescal ne "Il Gladiatore II"

Il 14 novembre esce al cinema Il Gladiatore II, il sequel dell'omonimo film diretto da Ridley Scott uscito nel 2000. I protagonisti di questo secondo capitolo sono Paul Mescal, che veste i panni di Lucio Vero, figlio di Augusta Lucilla, interpretata anche stavolta da Connie Nielsen. Lucio Vero, che diverrà gladiatore, si ispira a Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe) per combattere gli imperatori Geta e Caracalla. Nel film vedremo anche Pedro Pascal nei panni del comandante Marco Acacio e Denzel Washington in quelli di Macrino. Per quanto riguarda le location del film, tutti abbiamo ancora negli occhi le scene magistrali ambientate nei Campi Elisi girate in Val d'Orcia, in Toscana, dove Massimo si ricongiunge con la sua famiglia. Per il Il Gladiatore 2, il regista ha optato invece per Malta, Marocco e Regno Unito.

Pedro Pascal nel film

Le location de Il Gladiatore II

Le riprese del film sono cominciate nel giugno 2023. Tra le location de Il Gladiatore II la prima scelta in ordine di tempo è stata il Marocco. Le scene sono state girate a Ouarzazate, città che è cresciuta soprattutto negli anni Venti del Novecento, quando era ancora una colonia francese. Situata nella valle del Dadès, a pochi passi del deserto del Sahara, era già stata una delle location utilizzate da Ridley Scott per il suo primo film. La casbah intorno alla città la rende perfetta per ambientare battaglie e scontri mitologici.

Ouarzazate in Marocco

La stessa città è stata utilizzata come le location per le riprese di film come Lawrence D'Arabia, Kundun di Martin Scorsese, James Bond 007 – Zona Pericolo del 1987 oltre a Il Gladiatore stesso. Durante lo svolgimento delle riprese un grave incidente ha visto coinvolti degli stuntmen durante la scena di un incendio: membri della troupe hanno riportato ferite non gravi.

Le scene girate a Malta

Altre scene del film sono state girate sull'isola di Malta. Alcune scene sono state girate nelle campagne di Mellieha e Mizieb: qui sono state ricreate le domus romane e i templi eretti nell'antica Roma. In realtà, Malta era già stata utilizzata da Ridley Scott come location de Il Gladiatore. In particolare, il regista aveva utilizzato il Forte Ricasoli a Calcara, che rivediamo anche in Napoleon altro film del cineasta. Questa struttura, costruita verso le fine del Seicento seguendo il progetto dell'architetto italiano Maurizio Valperga, è ideale per l'ambientazione del film perché ricorda moltissimo un insediamento fortificato dell'antica Roma.

Il Forte Ricasoli sull'isola di Malta

L'altra location di Malta che vedremo sul grande schermo è il Bastione di San Michele, a La Valletta. Si tratta di un'altra fortificazione che domina la città aprendo la vista sul Grand Harbour: anche questo sito è stato utilizzato per ricostruire le ambientazioni dell'Impero, tra colonne e statue di epoca romana e anfiteatri imponenti.

I Bastioni di San Michele

Malta è stata uno dei territori che facevano parte dell'Impero romano: la città è stata conquistata nel 218 d.C. dall'esercito guidato da Tiberio Sempronio Longo. Oggi restano poche tracce dell'antica Roma, a parte una domus tra Rabat e Mdina. Proprio Mdina, che un tempo si chiamava Melita, era la città più importante dell'isola dal punto di vista sociale e politico.

Le location nel Sussex, in Inghilterra

Infine, alcune scene del film di Ridley Scott sono state girate nel Sussex, una contea nel sud est dell'Inghilterra. Caratterizzata da grandi praterie e spazi naturali incontaminati, questa regione è perfetta perché ha permesso alla troupe del film di ricreare i vasti ambienti rurali che caratterizzavano il vasto Impero romano al tempo.

Le praterie del Sussex