Dove si trova la casa in campagna di Kasia Smutniak e Pietro Taricone: era il loro luogo del cuore Kasia Smutniak e Pietro Taricone avevano acquistato un casolare a cui l’attrice, a distanza di 13 anni dalla morte del compagno, resta ancora legatissima.

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak e Pietro Taricone (2003)

Kasia Smutniak vive a Roma da 20 anni, ma sente di appartenere al mondo: è una città che per sua stessa ammissione non sente pienamente sua, anche se sicuramente alla Capitale sono legati tantissimi ricordi importanti e preziosi. Lo ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Hollywood Reporter, in cui ha avuto modo di raccontare aspetti di vita professionale e privata, una sfera di cui è molto gelosa. Inevitabilmente si è soffermata sul suo ultimo progetto professionale: il debutto come regista, ma c'è stato modo di ricordare con grande affetto e commozione anche una persona speciale che ora non c'è più.

Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone

Nell'intervista Kasia Smutniak ha ripercorso con la mente un periodo molto felice della sua vita. Partita da Varsavia appena 19enne si è stabilita prima a Milano e poi è giunta a Roma, città ricca di opportunità professionali e di crescita. Nella Capitale ha vissuto all'Aventino, davanti al Giardino degli Aranci: "Piccolissima, un buco con vista" ha detto. Oggi invece a due passi dall'incantevole quartiere Coppedè col marito Domenico Procacci e i due figli: Sophie (nata quando era sentimentalmente legata a Pietro Taricone) e Leone. A proposito dell'ex gieffino, con cui l'attrice ha avuto un'importante storia d'amore, ha detto che è molto legata alla casa che avevano acquistato insieme.

Kasia Smutniak (2023)

Kasia Smutniak ha raccontato:

Eravamo piccoli io e Pietro, eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna e abbiamo preso gli animali, piantato gli alberi”, racconta con emozione oggi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere cos’è la vita. I nostri anni di luce. Poi, quando Pietro non c’è stato più, l’ho tenuta la casa.

Pietro Taricone (2010)

Dove si trova il casolare

Il casolare di cui ha parlato Kasia Smutniak si trova a Campagnano, comune a circa 33 chilometri a nord da Roma. È una cittadina dalla forte impronta medievale, ben visibili in tutti gli antichi edifici storici: chiese, fontane, palazzi, torri. A quel posto sono collegati ricordi bellissimi: la coppia era nel pieno di una storia d'amore, di lì a poco sarebbero diventati genitori di Sophie (oggi 19enne). Poi, nel 2010, l'improvvisa morte di Taricone a causa di un incidente durante un salto con il paracadute. Kasia Smutniak da allora non è mai riuscita a liberarsi di quel casolare, l'ha tenuto per ciò che rappresenta. Ha detto: