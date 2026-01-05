Dove si trova il posto in cui sembra andare Undici nel finale di Stranger Things 5

La cascata di Háifoss, Islanda

Il finale della quinta stagione di Stranger Things ha scioccato e diviso i fan, lasciando aperte più domande che risposte. Tra tutte, la più dolorosa riguarda il destino di Undici, uno dei personaggi più amati della serie. È morta per proteggere gli altri o è riuscita a fuggire, trovando rifugio in quel luogo lontano e pacifico di cui parlava spesso con Mike? Un posto con tre cascate, isolato dal mondo, dove finalmente poter stare in pace. Se la teoria di Mike, quella secondo cui Undici è ancora viva, fosse vera, allora c’è una buona notizia: non dovrebbe cercarla troppo a lungo. Il luogo in cui sembra ambientata l’ultima scena esiste davvero e si trova nelle Highlands islandesi. La scena, infatti, è stata girata alla cascata di Háifoss, un posto spettacolare a circa due ore di macchina da Reykjavík.

Il posto in Islanda dove sembra rifugiarsi Undici

Il luogo che nel finale della quinta stagione di Stranger Things sembra accogliere Undici è la cascata di Háifoss, situata nelle Highlands islandesi, una delle aree più selvagge e meno urbanizzate del Paese. Ci troviamo nell’entroterra occidentale dell’Islanda, lontano dalle rotte turistiche più battute, nella valle di Þjórsárdalur caratterizzata da ampie distese laviche, canyon profondi e corsi d’acqua impetuosi. Háifoss, con i suoi 122 metri, è la quarta cascata più alta del paese. Non è tra le cascate più celebri dell'Islanda come Gullfoss o Skógafoss, ma è proprio questa sua dimensione più remota a renderla suggestiva e perfettamente coerente con l’idea di un rifugio isolato, quasi fuori dal mondo. La cascata si getta con forza in una gola rocciosa, circondata da un paesaggio aspro e primordiale, dove il silenzio è interrotto solo dal rumore dell’acqua e dal vento. È facile capire perché la produzione abbia scelto questo luogo per rappresentare un possibile approdo finale di Undici, uno spazio che trasmette protezione ma anche distanza, libertà e anonimato.

Háifoss, Islanda

Cascate, vulcani e paesaggi nei dintorni di Háifoss

Háifoss si trova in una delle aree più spettacolari delle Highlands islandesi, nel territorio di Þjórsárdalur, una valle interna caratterizzata da canyon profondi, altipiani vulcanici e corsi d’acqua impetuosi. Accanto a Háifoss scorre il fiume Fossá, che forma poco più a valle un’altra cascata molto scenografica, Granni, che si trova a 250 metri da quella di Háifoss, spesso visitate quindi insieme. La zona è inoltre dominata dalla presenza del vulcano Hekla, uno dei più attivi d’Islanda, che si trova a poca distanza e influenza visivamente l’intero paesaggio con le sue colate laviche e i suoi pendii scuri. Intorno si estendono poi vasti campi di lava solidificata, muschi e sabbie nere, elementi che rendono l’area davvero suggestiva. È un’Islanda selvaggia e isolata, coerente con l’idea di un luogo remoto e protetto, adatto a rappresentare una fuga definitiva come quella suggerita dal finale di Stranger Things.

Vista panoramica di Háifoss, Islanda

Come arrivare a Háifoss e fare un road trip nelle Highlands Islandesi

Raggiungere la cascata di Háifoss richiede un minimo di organizzazione, ma il viaggio è parte integrante dell’esperienza. Da Reykjavík si procede verso est seguendo la Ring Road, o Strada 1, fino all’area di Hella, per poi deviare su strade secondarie che conducono verso l’interno, in direzione delle Highlands. L’ultimo tratto prevede strade sterrate, percorribili solo con un’auto adatta, preferibilmente un 4×4. Proprio per questo, la zona è ideale per un road trip che includa tappe come Landmannalaugar, famosa per le sue montagne colorate e le sorgenti termali naturali, oppure gli altri luoghi naturali della valle di Þjórsárdalur, una delle aree storicamente più importanti dell’entroterra islandese. L’itinerario può proseguire tra canyon, campi lavici e punti panoramici poco segnalati, con la sensazione costante di attraversare territori quasi intatti e incontaminati dall'uomo. È un tipo di viaggio lento, in cui le distanze non si misurano solo in chilometri ma in cambi improvvisi di paesaggio. Se Undici ha davvero scelto un posto dove scomparire, lontano da tutto e da tutti, questa parte d’Islanda è una delle poche in grado di offrire davvero quella promessa di isolamento totale.