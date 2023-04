Dove si trova il ponte ferroviario più alto del mondo (che supera anche la Torre Eiffel) Con un’altezza superiore anche a quella della Tour Eiffel, il ponte ferroviario sul fiume Chenab è il più alto del mondo. Collegherà valle del Kashmir e India continentale.

"La bellezza incontaminata della natura funge da sfondo perfetto per questa meravigliosa impresa ingegneristica": con queste parole Darshana Jardosh ha descritto l'ambizioso progetto quasi ultimato. La politica indiana attualmente è Ministro delle Ferrovie dello Stato dell'Unione: è andata sul posto a controllare l'avanzamento dei lavori del ponte Chenab, che una volta messo in funzione sarà ufficialmente il ponte ferroviario più alto del mondo. Il suo completamento è importantissimo, perché consentirà finalmente un collegamento essenziale per le regioni più remote e lontane dal centro. Sarà presto inaugurato e la popolazione locale ne è entusiasta, ma non manca qualche preoccupazione.

Quanto è alto il ponte Chenab

Il ponte sul fiume Chenab è più alto della Torre Eiffel: 359 metri dal letto del fiume (contro i 300 metri del monumento francese). Si trova tra i villaggi di Bakkal e Kauri nel distretto di Reasi, nella zona meridionale del Jammu del Kashmir: si tratta di luoghi remoti che spesso vengono tagliati fuori dai collegamenti in inverno, quando ci sono pochi mezzi a disposizione e le condizioni meteorologiche diventano proibitive. Il nuovo progetto, invece, consentirà il raggiungimento dei centri cittadini principali. La sua realizzazione è costata già 168 milioni di dollari, ma ormai manca poco alla sua inaugurazione.

Come è fatto il ponte Chenab

L'impresa si sta rivelando molto impegnativa, date le difficili condizioni del terreno accidentato e l'alta attività sismica della regione, dunque sta richiedendo l'impiego di innovative e avanzate tecniche di ingegneria e costruzione. È stato costruito per resistere a forti venti e terremoti di grande magnitudo, che non si possono escludere data la natura del posto. Si tratta di un ponte ad arco realizzato con 28.000 tonnellate di acciaio: è lungo 119 km e comprende 38 tunnel. Migliaia di lavoratori e centinaia di ingegneri sono stati coinvolti nel progetto, negli ultimi 20 anni, per completare l'impresa.

Al momento non esiste un collegamento ferroviario diretto tra la valle del Kashmir e l'India continentale. L'unico collegamento è dato dall'autostrada, che però è spesso bloccata a causa delle abbondanti nevicate durante gli inverni, oppure a causa di frane e valanghe. Il traffico sulla tratta si blocca per giorni interi, creando danni al commercio e disservizi. Non sono affatto pochi gli incidenti: l'anno scorso se ne sono verificati almeno 648, che hanno provocato 93 morti.

Le criticità del progetto

Arrivano persone da ogni parte dell'India per vedere il ponte, diventato una vera e propria attrazione turistica, ma non mancano le polemiche. Sicuramente l'ambizioso progetto è positivo dal punto di vista ecologico, per una riduzione dell'inquinamento portato dal traffico autostradale. Inoltre porterà miglioramenti alla vita delle persone. Le principali preoccupazioni degli abitanti del Kashmir riguardano però un altro aspetto.

La regione è uno dei luoghi più militarizzati del mondo, al centro di una disputa territoriale tra India e Pakistan. Al momento è a maggioranza musulmana. La popolazione teme che un collegamento ferroviario così facile possa incentivare un incontrollato afflusso di persone, ma anche di rifornimenti e scorte per l'esercito. Si teme che possa costituire per Nuova Delhi un facile corridoio per esercitare più controllo. Questo capolavoro dell'ingegneria è dunque una strada verso la prosperità o strumento di controllo?