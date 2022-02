Dove ha festeggiato il compleanno Blanco, un ristorante immerso nel verde tra le colline bresciane Blanco ha compiuto 19 anni il 10 febbraio ma ha rimandato le celebrazioni al giorno dopo. Dove ha festeggiato? In compagnia della famiglia ha organizzato una serata intima in un ristorante immerso nel verde delle colline bresciane.

A cura di Valeria Paglionico

Blanco sta vivendo un momento magico e soddisfacente della sua vita: dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il brano Brividi, ha compiuto 19 anni. Lo scorso 10 febbraio è stato travolto dall'affetto sui social, dove followers e amici non hanno esitato a fargli delle dediche speciali, ricordando la recente esperienza sanremese che l'ha consacrato icona di stile libera e contemporanea. Ha rimandato i festeggiamenti al giorno successivo organizzando una cena in famiglia in un ristorante immerso nel verde tra le colline del bresciano: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla location scelta dal cantante per celebrare il compleanno.

Il ristorante scelto da Blanco per festeggiare i 19 anni

Come ha festeggiato il suo 19esimo compleanno Blanco? Nessun party folle, dopo il trionfo sanremese ha preferito godersi l'intimità della famiglia in un ristorante nella provincia di Brescia. La location scelta si chiama Ristorante Primavera al Lago, si trova a Desenzano del Garda ed è gestito dalla famiglia Vuolo. Si tratta di una sorta di cascina immersa tra le colline, ha un enorme giardino con tavoli esterni, una piscina con solarium e delle enormi vetrate con vista sul panorama circostante. Enormi giardini, palme decorate con mini led scintillanti, arredamento sobrio e accogliente: è l'ideale per chi ama passare qualche ora tra il verde e il buon cibo.

Gli esterni del Ristorante Primavera al Lago

Il menù della festa di compleanno di Blanco

Che dire, invece, del menù? Il ristorante Primavera al Lago è specializzato in cucina tipica italiana, l'offerta spazia tra pizza cotta nel forno a legna, grigliata di pesce e piatti tipicamente mediterranei. Per il suo compleanno Blanco ha scelto una semplice spaghettata, non esitando a posare in compagnia degli chef tra i fornelli della cucina del locale.

Leggi anche Cison di Valmarino: un pittoresco borgo da scoprire

La terrazza esterna del Ristorante Primavera al Lago

A fine serata, poi, ha spento le candeline su una torta a forma di numero 19. I prezzi del ristorante sarebbero decisamente abbordabili come rivelano le numerose recensioni lasciate online dagli utenti del web che ci sono stati almeno una volta. Qual è il dettaglio che tutti apprezzano di più del ristorane? L'atmosfera intima, accogliente e informale, l'ideale, dunque, per passare una semplice serata in famiglia come ha voluto fare il vincitore di Sanremo.