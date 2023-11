Dove è stato girato Squid Game – La sfida: le location del reality show ispirato alla serie di Netflix Mercoledì 22 novembre arriva su Netflix Squid Game – La sfida, il reality show ispirato alla serie coreana che ha spopolato nel 2021. Dove sono state girate le scene delle sfide e del dormitorio?

A cura di Valeria Paglionico

Mercoledì 22 novembre arriva su Netflix Squid Game – La sfida, l'atteso reality show ispirato alla serie sudcoreana omonima che ha letteralmente spopolato nell'autunno del 2021. I surreali giochi a premi sono stati riprodotti nei minimi dettagli, da "Un, due, tre, stella" con l'enorme bambola assassina al taglio delle caramelle Dalgona, e, così come nella serie originale, 456 concorrenti gareggiano per aggiudicarsi il montepremi che aumenta di 10.000 dollari a ogni eliminazione. L'unica differenza? I protagonisti non hanno messo a rischio la loro vita, hanno semplicemente dovuto fingere di essere morti dopo una sconfitta (con tanto di esplosione di un sacchetto pieno di inchiostro che simulava il rumore di uno sparo). Sebbene tutti si aspettassero che lo spin-off continuasse a essere ambientato in Corea del Sud come l'originale, la produzione ha scelto di girare le scene in Europa.

Squid Game – La sfida

Il set di Squid Game – La sfida

Squid Game – La sfida è stato girato interamente ai Cardington Studios di Bedford, in Inghilterra, una delle location più ampie d'Europa per realizzare delle scene cinematografiche indoor.

Cardington Studios di Bedford

Si tratta di una location divisa in due hangar che fino agli anni '20 ospitavano aerei e dirigibili, si estende su una superficie di quasi 10.000 metri e riesce a contenere 8 diversi palcoscenici. Viste le enorme dimensioni, non sorprende che sia spesso stata usata dalle case di produzione hollywoodiane per dei film colossal (e ormai iconici), da Black Widow a Star Wars: Il ritorno di Skywalker (episodio IX), fino ad arrivare a Dumbo e ad Animali fantastici: dove trovarli.

Gli interni dei Cardington Studios di Bedford

Dove sono state girate le scene nel dormitorio

Le riprese del gioco di apertura Red Light, Green Light, sono state realizzate nell'area esterna degli studi di Bedford, per la precisione in una zona di 100x 40 metri. La produzione ha lavorato duramente per arredare le camere e gli ambienti come quelli dell'originale Squid Game e il risultato è stato impeccabile.

Il gioco Red Light, Green Light

In tutto sono stati usati 6 palcoscenici interconnessi e insonorizzati, così da permettere ai giocatori di immedesimarsi al 100% nell'esperienza. A fare eccezione sono state solo le scene del dormitorio, realizzate in 16 giorni ai Wharf Studios di Barking, dove è stata riprodotta la location originale nei minimi dettagli con tanto di letti a castello metallici dallo stile minimal.