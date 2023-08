Dove è stato girato One Piece, le location del live action su Netflix Netflix ha lanciato il live action di One Piece, il noto manga creato da Eiichirō Oda. Dove sono state girate le scene della serie?

A cura di Valeria Paglionico

One Piece è arrivato su Netflix: nato come manga nel 1997 e successivamente adattato ad anime, ora, in occasione del suo 25esimo anniversario, è stato trasformato in una serie tv live action. Gli amanti del genere sapranno benissimo che la storia da Eiichirō Oda ha dato vita a una vera e propria saga nella quale, tra le mille avventure vissute tra i protagonisti, l'obiettivo della ciurma di Monkey D. Luffy resta sempre lo stesso: raggiungere il mitico tesoro di Gold Roger. Gli episodi della prima stagione lanciati sulla nota piattaforma di streaming a partire dal 31 agosto seguono di pari passo i primi dieci capitoli del manga, ispirandosi all'arco narrativo chiamato Romance Dawn. Galeoni dei pirati, distese infinite di mare, foreste solitarie: dove è stato girato il live action?

Dove è stato girato One Piece

Nella prima stagione di One Piece si raccontano le avventure di Luffy, il ragazzo col cappello di paglia che dà vita a una vera e propria ciurma per ritrovare il leggendario One Piece, ovvero il tesoro del celebre pirata Gold Roger (Michael Dorman) morto giustiziato 22 anni prima.

One Piece

Dove è stato girato il live action firmato Netflix? Nella serie appaiono panorami marini da sogno, foreste sconfinate ed enormi galeoni dei pirati, dalla Going Merry alla Baratie. la verità è che quasi tutte le scene sono state realizzate al computer con effetti speciali in digitale. Materialmente, però, le riprese sono state realizzate quasi tutte a Cape Town, in Sud Africa.

Leggi anche Dove è stato girato Era Ora: le location del film di Netflix con Edoardo Leo

La nave Baratie

One Piece, le scene girate in studio

La maggior parte delle registrazioni del live action di One Piece si sono svolte nei Cape Town Film Studios: avendo già prodotto tre show sui pirati, questi ultimi dispongono un ampio spazio per delle scene epiche a tema marino, nonché delle enormi riproduzioni di navi pirata.

Il live action di One Piece

Sebbene le riprese abbiano richiesto in totale circa 8 mesi di tempo, ovvero da gennaio ad agosto 2022, è stato necessario un intero anno di lavoro di post-produzione per portare a termine la serie, vista l'ampia quantità di effetti speciali utilizzati. Il team di produzione di One Piece ha adottato un approccio "old school" agli effetti visivi utilizzati, servendosi della CGI con parsimonia. Cosa significa? Che le riproduzione al computer sono state solo un'estensione del mondo oltre il set. Fatta eccezione per i mostri e per gli animali fantastici presenti in molte scene, il mondo di Monkey D. Luffy appare credibile e reale.