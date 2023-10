Dove è stato girato Ghost e quanto costa la casa a New York di Sam e Molly Va in onda stasera su Canale5 il film Ghost con Demi Moore e Patrick Swayze. La casa dove è ambientato il film è una location iconica messa in vendita nel 2015.

A cura di Giusy Dente

Ci sono film che non ci si stanca mai di guardare, pietre miliari della storia del cinema trasmessi e ritrasmessi anche in tv. Chi almeno una volta nella vita, facendo zapping, non si è ritrovato davanti a Ghost o non lo ha volontariamente scelto nella programmazione dei palinsesti? Il cult di Jerry Zucker ha compiuto 23 anni: è uscito nelle sale nel 1990, vincendo anche due Oscar. Il film ha consolidato la fama di Patrick Swayze, già protagonista di Dirty Dancing e ha lanciato Demi Moore, emersa definitivamente dopo interpretazioni minori. Tutti conoscono la trama, ma non tutti sanno dove è ambientato il film: nello specifico da dove viene l'ispirazione per l'arredamento della casa di Sam e Molly.

Dove è stato girato Ghost

Il film è ambientato a New York: è nel quartiere di Soho che Sam e Molly decidono di trasferirsi per dare il via alla loro vita insieme, in un loft da condividere. Le scene più importanti si svolgono proprio in questo piccolo appartamento, ma anche in quello di Oda Mae Brown (interpretata da Whoopy Goldberg), personaggio chiave e indimenticabile. Le riprese degli interni si sono state girate alla Paramount di Los Angeles. Il loft di Sam e Molly, invece, si trova per la precisione al 102 di Prince Street. Per quanto riguarda le scene esterne, hanno coinvolto New York City: in particolare a Bedford-Stuyvesant, Soho e Wall Street.

Com'è fatto l'appartamento a New York di Sam e Molly

Il loft in cui vanno ad abitare Sam e Molly è caratterizzato da ampie finestre che inondano gli interni di luce naturale. È uno spazio di circa 400 mq situato in un'antica fabbrica di bottoni, dominato dal bianco dentro e fuori, con il parquet e i soffitti alti. La casa è una fedele riproduzione dello studio dell'artista e scultrice di Manhattan Michele Oka Doner: è stata lei stessa a fornirne i progetti, per una perfetta ricostruzione in ogni dettaglio.

Difatti, l'arredamento della casa che si vede nel film rispecchia moltissimo quello originale, che la scultrice usa anche come laboratorio e come museo per le esposizioni: le stesse colonne, le stesse scale. L'appartamento in cui è stato girato il film, una volta spogliato di tutto ciò che era stato inserito ai fini delle riprese, è stato messo in vendita nel 2015 per 10 milioni di dollari.