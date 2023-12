Dove è stato girato Ferrari, le location in Italia del film con Adam Driver Il 14 dicembre esce al cinema il film “Ferrari” con Adam Driver protagonista. Per girarlo il regista ha scelto location in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo.

A cura di Giusy Dente

Instagram @michaelmannofficial

Adam Driver, Penelope Cruz e Patrick Dempsey: è un cast d'eccellenza quello del film Ferrari di Michael Mann, in uscita nelle sale italiane giovedì 14 dicembre. Modena fa da sfondo alla storia, incentrata sulle vicende umane e sulla carriera professionale di Enzo Ferrari. L'ex pilota e costruttore è nato nella città emiliana ed è anche lì che si sono svolte le riprese.

I luoghi del film a Modena

La storia comincia negli anni Cinquanta, quando Enzo Ferrari e la moglie Laura avevano già fondato la loro azienda. Il film ne attraversa il momento di crisi, la rinascita, il successo. Parallelamente racconta anche le vicende personali dell'imprenditore: i conflitti coniugali, la relazione con l'amante, il rapporto col figlio segreto. Tutto questo si svolge a Modena. Qui il fondatore della casa automobilistica nacque nel 1898, rimanendovi per tutta la vita. Qui morì nel 1988.

Instagram @patrickdempsey

Il cast e la troupe si sono trasferiti in Italia per girare il film, che vede Adam Driver protagonista nei panni del pilota. Il primo ciak è stato girato in largo Garibaldi, dominato dalla grande Fontana dei due Fiumi. In questa piazza, al civico numero 11, viveva Enzo Ferrari. Spesso nelle scene è ben visibile anche Palazzo Ducale, prestigiosa residenza estense. Ha fatto da location anche corso Canalgrande: qui ancora oggi il barbiere dove si recava Enzo Ferrari.

Instagram @michaelmannofficial

Le altre location in Emilia Romagna

Alcuni interni sono stati ricreati in via Emilia San Pietro al civico 122 a Reggio Emilia e non poteva mancare Maranello, dove c'è lo stabilimento della Ferrari dal 1943. Il regista ha voluto che parte delle riprese si svolgessero qui, dove oggi sorge anche un Museo per fan e appassionati.

Instagram @patrickdempsey

Brescia diventa un set cinematografico

A ottobre 2022 è stata coinvolta nelle riprese del film piazza Vittorio, a Brescia. Qui è stata girata la parte relativa alla punzonatura delle vetture iscritte alla tragica Mille Miglia del 1957.

Instagram @patrickdempsey

Dove è ambientata la scena dell'incidente

Ovviamente nel film trova spazio anche l'incidente della Mille Miglia del 1957 in cui persero la vita il pilota spagnolo Alfonso de Portago, il copilota statunitense Edmund Gurner Nelson e nove spettatori. Nella realtà la tragedia durante l'ultima edizione della competizione si svolse a Guidizzolo, in Lombardia, ma il regista ha scelto di ambientare questa parte della storia a Campo Imperatore, nel cuore del massiccio del Gran Sasso (Abruzzo).