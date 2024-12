video suggerito

Dove è stato girato "Diamanti", le location del nuovo film di Ferzan Ozpetek

A cura di Arianna Colzi

Jasmine Trinca e Luisa Ranieri sono le protagoniste di "Diamanti"

Giovedì 19 dicembre esce al cinema Diamanti di Ferzan Ozpetek. Il nuovo film del regista, ambientato negli anni Settanta, racconta le storie di Alberta e Gabriella Canova che gestiscono una sartoria, la sartoria Canova, dove si muove un microcosmo di personaggi femminili, come la capo sarta Nina, la ricamatrice Eleonora, che ha perso il marito e ha una nipote ribelle, Beatrice. A loro si aggiungono la modista Paolina, le sarte Nicoletta, Fausta e Giuseppina. Tutto cambia quando la costumista premio Oscar Bianca Vega commissiona alla sartoria i costumi per il nuovo film. Tra le protagoniste del cast quasi interamente al femminile troviamo Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, che interpretano le sorelle Canova, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Kasia Smutniak e Mara Venier. I costumi sono quindi parte del film, come ha confermato a Fanpage.it Stefano Ciammitti, costumista di Diamanti. Come la gran parte dei film di Ozpetek, anche quest'ultimo è girato a Roma, grande protagonista delle pellicole del regista.

Una scena del film

I luoghi di Diamanti il nuovo film di Ferzan Ozpetek

Ambientato negli anni Settanta e ai giorni nostri, le riprese del film sono cominciate lo scorso 4 luglio a Roma. Il film è ambientato e girato nel quartiere Testaccio, quartiere che ha fatto da set per un altro film ambientato in contesti popolari, ovvero C'è Ancora Domani di Paola Cortellesi. Oltre a Testaccio le riprese si sono svolta nel quartiere Trastevere, nel Municipio I e sul Lungotevere Ripa, che collega il ponte Palatino all'antico porto di Ripa Grande, proprio nel rione Trastevere.

Piazza Testaccio

Le location di "Diamanti" a Trastevere: dove è stato girato il film

In particolare a Trastevere le scene sono state girate tra piazza dei Mercanti, una delle piazze più suggestive di Roma, collega alla splendida via di San Michele e alla Basilica di Santa Cecilia. Piazza dei Mercanti è stata scelta da diversi registi celebri del Neorealismo italiano e della "Commedia all'italiana" per alcuni film cult del Novecento. Tra i film girati a Trastevere, in piazza dei Mercanti, troviamo Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica e Il Marito di Nanny Loy con Alberto Sordi.

Piazza dei Mercanti | Foto Turismoroma.it