Dove è stata girata Sophie Cross – Verità nascoste: le città della serie tv di Rai 1 Sophie Cross – Verità nascoste è una mini serie televisiva franco-tedesca-belga arrivata in Italia a inizio giugno. Dove è stata girata? Ecco tutte le location delle puntate.

Sophie Cross – Verità nascoste è una serie televisiva franco-tedesca-belga arrivata con la sua prima stagione anche in Italia, a partire dall'inizio di giugno 2023 è infatti stata trasmessa in prima serata su Rai 1. Ideata da Paul Piedfort, diretta da Frank Van Mechelen e prodotta da France.tv studio: è un thriller a sfondo psicologico girato tra Belgio e Francia che si compone di tre puntate da 90 minuti. La protagonista è un’avvocatessa che si arruola in polizia per diventare detective e mettersi sulle tracce del figlio scomparso misteriosamente. A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva sono le location sullo sfondo: ecco dov'è ambientata la mini serie.

Sophie Cross

Le location di Sophie Cross in Belgio

La prima stagione della serie Sophie Cross – Verità nascoste è ambientata principalmente in Belgio, per la precisione ai margini delle dune e della spiaggia del Mare del Nord, un mare epicontinentale dell’Europa nord-occidentale.

I luoghi della fiction Sophie Cross

Il regista Frank Van Mechelen ha scelto personalmente le location, così da creare l'atmosfera giusta per rendere ancora più credibile la storia raccontata nelle tre diverse puntate. Le riprese si sono svolte dal 10 agosto al 6 novembre 2020, dunque a pochi mesi dall'inizio della pandemia, ed è per questo che molti dei luoghi mostrati appaiono così deserti da essere quasi spettrali.

Le città dove è stata girata la serie Sophie Cross

Sophie Cross, le città in cui si sono svolte le riprese

Quali sono le città in cui si sono svolte le riprese di Sophie Cross? Molte scene sono state girate a Ostenda, una città portuale nella provincia fiamminga delle Fiandre Occidentali.

Le location di Sophie Cross, la nuova serie tv

Si tratta di un ex villaggio di pescatori che a partire dall'800 è diventato un porto di transito per l'Inghilterra.

I luoghi di Sophie Cross – Verità nascoste

Altre location nelle Fiandre Occidentali sono Koksijde, un centro storico a circa due chilometri dalla costa, il capoluogo Bruges, il cui centro medievale è patrimonio dell'umanità tutelato dall'UNESCO. Nella serie appaiono inoltre anche Anversa, il secondo porto più grande d'Europa, e la capitale Bruxelles, che ha fornito interessanti sfondi urbani alle scene.