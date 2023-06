Sophie Cross – Verità nascoste: cast e trama della nuova serie di Rai1 Da martedì 13 giugno, in onda su Rai1 la serie drammatica Sophie Cross – Verità nascoste. La fiction è composta da sei episodi distribuiti in tre puntate. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Daniela Seclì

Sophie Cross – Verità Nascoste

Da martedì 13 giugno, al via su Rai1, la serie franco-tedesca-belga, Sophie Cross – Verità nascoste. La fiction è composta da 6 episodi distribuiti in 3 puntate. Sophie Cross, il personaggio protagonista della serie interpretato dall'attrice Alexia Barlier, è un'avvocata ma anche una mamma. La sua vita sembra scorrere nel migliore dei modi, fino a quando accade una tragedia. Il figlio Arthur scompare nel nulla. Nel cast anche Thomas Jouannet e Cyril Lecomte. La regia è di Frank Van Mechelen. Tra le location della serie, Ostenda e Anversa in Belgio. La prima stagione è già stata trasmessa in Germania, Belgio e Francia nel 2021. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Le anticipazioni della prima puntata di Sophie cross – Verità nascoste

Le anticipazioni della prima puntata di Sophie Cross – Verità nascoste, in onda martedì 13 giugno su Rai1. L'avvocata penalista Sophie e il marito Thomas, che fa il commissario di polizia, vivono sulla costa del Mare del Nord insieme al figlio Arthur che ha 5 anni. Il bambino ama giocare con l'aquilone. Un giorno la madre si distrae per pochi secondi e il figlio scompare. Le indagini, purtroppo, non portano a nulla. Così, l'inchiesta si ferma senza dare una risposta ai genitori di Arthur.

Il cast della nuova fiction di Rai1

Il cast di Sophie Cross – Verità nascoste

Alexia Barlier interpreta Sophie Cross;

Thomas Jouannet interpreta il commissario Thomas Leclercq;

Martin Verset interpeta Arthur Leclercq;

Cyril Lecomte interpreta il Capitano Gabriel Deville;

Mariama Gueye interpreta il Tenente Amina Dequesne;

Nganji Mutiri interpreta il Sovrintendente capo; Oussama Kheddam interpreta il Tenente Fred Fontaine; Wanja Mues interpreta il Medico legale Alexander Brandt; Fred Bianconi interpreta il Commissario Maxime Lecomte; Soufian El Boubsi interpreta Omar Benali; Philippe Résimont interpreta Claude Vautier.

La trama di Sophie Cross – Verità nascoste

Sophie Cross è una avvocata stimata e brillante, che vede la sua vita stravolta dalla misteriosa scomparsa di suo figlio Arthur. Dato che nessuno sembra essere in grado di riportare a casa il bambino che ha solo cinque anni, la protagonista prende una decisione drastica. Si arruola in polizia per farsi giustizia da sola.

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica su RaiPlay

La serie tv franco-belga-tedesca, oscilla tra il giallo e il thriller psicologico ed è composta da sei episodi. In Italia verrà distribuita nell'arco di tre prime serate, a partire da martedì 13 giugno alle ore 21:25. Per assistere agli episodi in diretta streaming e in replica, basta collegarsi alla piattaforma RaiPlay.

Dove è stata girata la nuova serie di Rai1

La nuova serie di Rai1 Sophie Cross – Verità nascoste è stata girata nel 2020 tra Francia e Belgio. Tra le location prescelte Ostenda, Koksijde, Anversa, ma anche Bruges e Bruxelles. A settembre 2022 sono iniziate le riprese della seconda stagione, che si sono concluse a dicembre dello stesso anno.