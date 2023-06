Ascolti tv martedì 20 giugno: chi ha vinto tra Sophie Cross Verità Nascoste e Sono solo fantasmi Gli ascolti tv di martedì 20 giugno 2023: chi ha vinto tra la fiction di Rai Uno, Sophie Cross Verità Nascoste, e il film di Canale 5 Sono solo fantasmi. Tutti i dati auditel.

A cura di Gaia Martino

La serata di martedì 20 giugno 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, approfondimento, fiction e film. Su Italia Uno ieri sera sono inoltre tornati in onda i protagonisti di Amici 22 con Amici Full Out dal Rock In Roma. Rai Uno ha proposto la serie tv, thriller poliziesco, con Alexia Barlier e Thomas Jouannet, Sophie Cross Verità Nascoste, mentre Canale5 il film Sono solo fantasmi con Christian De Sica alla regia. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Canale 5 e Rai Uno agli ascolti tv

La serie tv di genere thriller poliziesco, una produzione franco-tedesca-belga, Sophie Cross Verità Nascoste andata in onda ieri sera, martedì 20 giugno 2023, su Rai Uno, con il secondo appuntamento ha totalizzato 2.051.000 telespettatori, share 12.7%. Su Canale 5 Sono solo fantasmi, il film commedia del 2019 diretto da Christian De Sica e suo figlio Brando – e interpretato dallo stesso De Sica con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi – ha registrato invece 1.585.000 spettatori pari a uno share del 10.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è andato in onda il film Una famiglia mostruosa e ha registrato 1.171.000 telespettatori, share del 7.2%. Il programma di informazione di Bianca Berlinguer, Carta Bianca, in onda su Rai 3 è stato seguito da 1.264.000 spettatori, share del 8.8% Su Italia Uno Amici Full Out con i protagonisti dell'ultima edizione del talent show ha registrato 1.436.000 telespettatori, share 10.1%. The Bourne Legacy su Rete 4 ha totalizzato 626.000 telespettatori, share 4.5%. Su La7 Inchieste da fermo ha segnato 656.000 spettatori, share 4.1%, Tv8 con Victoria Cabello Viaggi Pazzeschi ha registrato invece 378.000 telespettatori, share 2.7%. Su Nove Avamposti – Nucleo Operativo ha registrato 294.000 telespettatori, share 1.8%.