Città sotterranee, da Roma a Napoli passando per Parigi i luoghi nascosti e gli itinerari alternativi Le capitali europee offrono itinerari nascosti e poco battute che aggiungono al loro fascino anche un po' di mistero: cosa vedere e come si accede ai sotterranei di Roma, Parigi, Napoli e Milano.

A cura di Arianna Colzi

Cimitero delle Fontanelle, Napoli

In questo inizio di primavera un weekend all'insegna dell'arte in una delle capitali europee è uno dei viaggi più gettonati. Se, però, siete alla ricerca di un itinerario alternativo e poco battuto, in diverse città è possibile trovare un modo alternativo per allontanarsi dai classici percorsi turistici. I percorsi sotterranei vi faranno scoprire le vostre città preferite sotto un'altra luce: ecco 4 tour da non perdere.

Napoli sotterranea: i percorsi

Nel capoluogo partenopeo una Napoli alternativa si sviluppa nel sottosuolo. L'itinerario dalla seconda metà del Novecento è diventato un luogo d'interesse archeologico, con i cunicoli che sono stati aperti alle visite turistiche guidate, diventando anche location per spettacoli suggestivi. Tra i luoghi più suggestivi che si trovano visitando la Napoli Sotterranea troviamo l'Acquedotto rinascimentale e il Rifugio Antiaereo di Palazzo Serra di Cassano, a cui si accede da via monte di Dio 14. Partendo dai cunicoli del centro storico (entrata in piazza san Gaetano), si passa alla Galleria Borbonica (ingresso via Domenico Morelli). L'Acquedotto greco-romano, la Crypta Neapolitana e il Rifugio antiaereo di Sant'Anna di Palazzo, per non dimenticare la Grotta di Cocceio (galleria scavata sotto il monte Grillo, Cuma)

Napoli sotterranea | Foto Napoli Sotterranea

L'Associazione Napoli Sotterranea organizza escursioni che portano i turisti a immergersi in un percorso che parte dagli acquedotti greco-romani ai rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale. Il percorso parte dal teatro greco romano, conosciuto anche come Teatro di Nerone, i cui resti sono entrati a far parte delle abitazioni in via Anticaglia, Vico Cinquesanti e via San Paolo. Dai resti del teatro ci si collega agli appartamenti di Nerone. Il percorso poi toccherà la galleria d'arte moderna che è stata aperta nei sotterranei, Co.Re gallery, per poi passare dagli orti ipogei: si tratta di piccole coltivazioni che si sviluppano sotto la luce artificiale a 30 metri di profondità, proteggendo le piante dai fattori esogeni come smog e polveri sottili. Napoli Sotterranea – Orari giorni feriali:Escursioni in italiano: 10.00 – 11.00; 12.00 – 13.00; 14.00 – 15.00; 16.00 – 17.00; Escursioni in inglese: 10.00-12.00; 14.00-16.00; 18.00.

L'ingresso di Napoli sotterranea da via dei Tribunali

Roma sotterranea: i percorsi

Non solo Napoli, però, anche Roma, con la sua storia millenaria, è ricca di tesori sotterranei. Tra i luoghi in cui vengono organizzati tour ed escursioni troviamo l'Auditorium di Mecenate: un'immensa aula dotata di un grande abside risalente al I secolo AC che faceva parte dell'omonima Villa. Mecenate era un consigliere dell'imperatore augusto e qui si ritrovavano a banchettare Orazioni, Properzio e Virgilio. Le Catacombe ebraiche di Vigna Randanini sono un altro gioiello della Roma Sotterranea in cui vengono organizzate escursioni. La catacomba ebraica di Vigna Randanini, scoperta nel 1859. Si tratta di un cimitero ipogeo della comunità ebraica che si trova tra la via Appia e la via Appia Pignatelli, con tanto di gallerie sviluppate su due livelli per una lunghezza complessiva di circa 700 metri.

Catacombe di San Pancrazio

Tra gli altri luoghi sotterranei di Roma in cui vengono organizzati tour troviamo il Vicus Caprarius, detto anche città dell'acqua, i laghetti sotterranei del Tempio di Claudio, la Piramide Cestia e il Sepolcro degli Scipioni. Ogni escursione ha un costo e una partecipazione minima diversa, consultabili sul sito di Roma Sotterranea.

Milano sotterranea, cosa vedere

Anche Milano ha diversi gioielli sotterranei nascosti al grande pubblico, ma visitabili tramite visite guidate. Queste escursioni prevedono la partenza dall'area archeologica sottostante il Duomo per poi visitare due delle cripte medievali di Milano, la Cripta di San Giovanni in Conca o la Cripta di San Sepolcro.

Cripta di San Giovanni in Conca | Foto Museo Archeologico di Milano

I due tour organizzati per scoprire la Milano sotterranea prevedono sempre la tappa a quattro metri sotto il sagrato del Duomo, un insediamento che racconta cos'era la cristianità milanese degli albori. L'altra tappa saranno i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, un edificio ottagonale risalente al 378 DC dove Sant'Ambrogio battezzò Agostino d'Ippona. Qui la visita si divide in due diversi percorsi, uno che prevede la visita a San Giovanni in Conca, l'unica cripta romanica milanese, in piazza Missori, mentre l'altro prevede la visita alla cripta di San Sepolcro. Questo luogo si trova esattamente dove si ergeva il foro romano, che Leonardo da Vinci descrisse come il vero "mezzo di Milano".

Cripta di San Sepolcro | Foto Biblioteca Ambrosiana

Orari e costo: A partire da 28 euro, 15 per il biglietto ridotto. Durata:90 o 120 minuti circa. Punto di incontro:Piazza Fontana, all'angolo con Via Pattari. A questo link è possibile scoprire la prossima data in cui sarà possibile immergersi nel cuore della Milano sotterranea. La Cripta di San Giovanni in Conca è visitabile singolarmente ed è aperta dai 2 ai 4 giorni al mese. Le prossime aperture sono: mercoledì 17 aprile 2024, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; sabato 27 aprile 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30; sabato 11 maggio 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30; mercoledì 15 maggio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; sabato 18 maggio 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30; sabato 25 maggio 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Il Duomo di Milano

Un itinerario per la Parigi sotterranea

Parigi non è soltanto la Ville Lumière, la Citta delle Luci. La capitale francese oltre alle bellezze visibili a tutti, contiene anche 200 km di fantastici gioielli visibili a poco. A differenza dell' Italia, la Parigi sotterranea è visitabile anche senza il tramite delle guide turistiche. Le catacombe di Parigi sono di fatto un ossario sotterraneo, che si trova sotto Denfert-Rochereau nel 14esimo arrondissement e contiene le spoglie di circa sei milioni di persone. Nel momento in cui i cimiteri di Parigi chiusero nel 18esimo secolo, per evitare il diffondersi di malattie causate dal sovraffollamento di alcuni cimiteri, nomi illustri sono stati sepolti nelle catacombe: tra questi troviamo Madame de Pompadour, amante di Luigi XV, lo scrittore Charles Perrault e alcune vittime della ghigliottina come Georges Jacques Danton, Camille Desmoulins e Maximilien de Robespierre.

Le catacombe sotterranee di Parigi

Nel 1786 il Consiglio di Stato decise di spostare le ossa dalle fosse comuni alle cave di tufo sotterranee. Nel 1809 le catacombe aprono al pubblico, suscitando la curiosità di tutti. Orari e costi: l'ingresso costa 29 euro anche se sono presenti delle riduzioni per studenti e famiglie, come è possibile sul sito ufficiale. Sempre sul sito ufficiale è possibile osservare quali sono le giornate e gli orari ancora disponibili.