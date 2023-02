Dormire all’Opéra di Parigi è possibile (e costa meno di 40 euro) La casa de Il fantasma dell’Opera nel Palais Garnier di Parigi apre per la prima volta al pubblico per un soggiorno speciale.

A cura di Clara Salzano

Il Palais Garnier, l'iconica Opéra di Parigi che ha ispirato il famoso romanzo e successivamente il musical de "Il fantasma dell'Opera", apre al pubblico per la prima volta per un soggiorno speciale. L'occasione è il ritorno in scena del musical di successo in 15 paesi e Airbnb ha trasformato uno dei luoghi più esclusivi del teatro, il Palco d'Onore, in una camera da letto dove trascorrere la notte.

Il Palais Garnier, la casa de Il fantasma dell’Opera, diventa disponibile su Airbnb per celebrare il ritorno in scena di uno dei musical più longevi e amati al mondo, Il fantasma dell’Opera. Saranno oltre 15 le città dove risuoneranno le note di "The Music of the Night", tra cui un gran finale a Broadway, ma Airbnb ha scelto Parigi, e di preciso il Palais Garnier, che ha ispirato il romanzo scritto da Gaston Leroux, per offrire la possibilità di una notte d'eccezione nell'iconica Opéra.

A partire da mercoledì 1 marzo 2023 alle 18:00 sarà possibile prenotare un soggiorno al Palais Garnier di Parigi per il 16 luglio 2023. Il costo del soggiorno è di 37 euro, in onore del numero rappresentativo del Palco d'Onore che per la prima volta è stato trasformato in una meravigliosa camera da letto. Per una notte gli ospiti potranno esplorare i sotterranei dell'Opèra per seguire le orme del famoso Fantasma, descritto nel romanzo, e i suoi misteri.

Il soggiorno speciale al Palais Garnier è parte del piano di Airbnb per il sostegno al patrimonio culturale in Europa. Gli ospiti che potranno usufruire della notte all'Opéra sulle orme del famoso Fantasma dormiranno nel palco d'Onore, in genere riservato solo alle autorità e alle personalità più in vista.

Dalla camera da letto d'eccezione si potrà godere di una vista privilegiata dell'architettura del teatro e del suo palcoscenico, dove verrà eseguito un recital esclusivo dagli artisti dell'Accademia dell'Opéra di Parigi. Un tour guidato nelle aree più segrete del Palais Garnier sarà poi organizzato per gli ospiti che potranno, inoltre, cenare Foyer de la Danse, utilizzata solo dai ballerini per le prove dietro al palco.