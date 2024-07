video suggerito

Cos'è il concierge e quanto costa: l'ultima mania per le vacanze di lusso Il turismo di lusso è in crescita ed è proprio in questo settore che sta diventando sempre più richiesto il servizio di concierge: ecco cos'è e quali sono i suoi costi.

A cura di Valeria Paglionico

Il turismo di lusso sta vivendo un periodo di grande sviluppo sia in Italia che all'estero: stando ai dati Enit raccolti su stime Statista 2020, entro la fine dell’anno il settore crescerà del 26% in ambito domestico e del 31% a livello internazionale. Cosa significa? Che sono sempre di più coloro che in vacanza vanno alla ricerca di esclusività e di personalizzazione, così da rendere la pausa lavorativa davvero memorabile e rilassante. Tra i servizi più richiesti per non doversi preoccupare di tutti i dettagli dell’organizzazione c'è sempre più spesso quello del concierge: ecco di cosa si tratta e quali sono i costi.

Di cosa si occupa il concierge

Il concierge è una figura professionale nata negli hotel di lusso, il cui obiettivo è quello di migliorare l’esperienza dei clienti occupandosi di ogni loro bisogno. Ad oggi è disponibile in gran parte delle strutture ricettive a 5 stelle ma può essere anche assunta ad hoc per rendere il proprio viaggio esclusivo e rilassante. Di cosa si occupa il concierge? Si relaziona con gli ospiti, vigila sulla loro sicurezza, assicura l’ordine e la pulizia della struttura, promuove l’offerta turistica del luogo e organizza personalmente tutte le attività che i clienti vogliono sperimentare durante la vacanza, dalla prenotazione dei ristoranti alle escursioni.

I prezzi del servizio di concierge

Quanto costa assumere un concierge durante il proprio viaggio? Luxforsale, azienda leader nel settore degli immobili di lusso, ha introdotto il servizio sul suo sito ufficiale, così da rispondere alla crescente domanda di esclusività e personalizzazione di una vacanza. I prezzi variano a seconda delle richieste: si parte da 250 euro per una singola chiamata e si arriva a 650 euro per una intera giornata, anche se vengono proposti pacchetti scontati in caso di periodi prolungati in cui si richiede un assistente 24 ore su 24. In caso di esigenze particolari naturalmente queste cifre crescono ma, in compenso, faranno sì che la vacanza si trasformi davvero in un momento di totale relax.