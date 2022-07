Cosa fare in caso di volo cancellato: quando chiedere il rimborso e come ottenerlo Il regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di volo cancellato. I passeggeri hanno diritto al rimborso in diversi casi. L’avvocato Roberto Della Casa ha spiegato a Fanpage.it come ottenerlo.

Intervista a Avv. Roberto Della Casa A.L. Assistenza Legale - Genova

A cura di Giusy Dente

Sono frequenti i casi in cui i voli vengono annullati o peggio cancellati e questo crea non pochi inconvenienti. L'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) si occupa di garantire i diritti dei viaggiatori al fine di limitare i disagi a cui vanno incontro per esempio in caso di sciopero (pur nel pieno rispetto di questo diritto dei lavoratori). L'avvocato Roberto Della Casa ha spiegato a Fanpage.it come comportarsi in questi casi e come agire, perché non tutti sanno di aver diritto al rimborso in diversi casi.

Cosa fare quando viene cancellato un volo

L'avvocato Roberto Della Casa consiglia di attenersi ad alcune dritte preziose, per esempio conservare il biglietto aereo: "È la prova del contratto che si è instaurato con la compagnia aerea. E poi esiste il modulo europeo, una sorta di format che tendenzialmente tute le compagnia devono mettere a disposizione del proprio pubblico sulle proprie piattaforme telematiche, in modo tale che il passeggero che si senta vittima di qualche inadempimento da parte della compagnia possa compilarlo e tentare in via privata, senza un professionista, di ottenere ciò che gli spetta. Altrimenti, ci si può rivolgere ai professionisti, pronti ad aiutare i passeggeri incappati in queste situazioni".

Quando si può richiedere il rimborso e quali sono i tempi

In caso di volo cancellato si può richiedere il rimborso del biglietto. Sono poi diversi i casi in cui la compagnia aerea che cancella un volo è tenuta anche a fornire al consumatore un risarcimento (o ristoro) come ha spiegato l'avvocato Roberto Della Casa: "Il consumatore deve sapere che ha dei diritti riconosciuti dal regolamento CE 261/2004, che ha avuto proprio lo scopo di elevare il livello di protezione dei passeggeri in diverse situazioni. Sono il negato imbarco, la cancellazione del volo e il ritardo. Uno dei casi più frequenti è la cancellazione, disciplinata da questo regolamento nell'interesse dei passeggeri che possono subire disagi e danni economici. I passeggeri hanno la possibilità di chiedere un ristoro, che nella terminologia del regolamento viene chiamato compensazione economica (pecuniaria)". Le tempistiche sono variabili: "Dipende. Se la compagnia non accampa scuse e pretesi per sottrarsi ai suoi obblighi, le cose possono risolversi anche nell'arco di un mese, altrimenti si può arrivare anche a due o più".

Quali sono i diritti del consumatore: rimborso e assistenza a terra

Il viaggiatore che rimane fermo in aeroporto ha diritto non solo a un rimborso e/o risarcimento economico, ma ha anche una serie di tutele in termini di assistenza a terra: "La compagnia si deve far carico delle spese di ristorazione, di telecomunicazione e di sistemazione in albergo. Sono cose che si aggiungono al danno di cui la compagnia è responsabile". Nello specifico della notte pagata in albergo: "Se ne ha diritto quando il volo viene cambiato e spostato di un giorno: la compagnia è tenuta a pagare le spese di vitto e alloggio in favore del passeggero fino alla data del volo".

A quanto ammonta il risarcimento in base al volo e alla tempistiche

La cifra del ristoro varia in base alle tratte (brevi-medie e lunghe): "L'articolo 5 del regolamento CE 261/2004 stabilisce quali sono i diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo. Sono previste compensazioni pecuniarie che vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 600, a seconda della distanza di percorrenza del volo. L'articolo 7 entra nel dettaglio. I casi disciplinati sono tre: 250 euro per tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per quelle extracomunitarie comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nei due casi precedenti".

Viaggio di lavoro, a chi spetta il rimborso per il volo cancellato

Cosa avviene nel caso in cui il volo è prenotato e pagato da terzi? È questo il caso, per esempio, di un viaggio di lavoro: "Sono situazioni del tutto ininfluenti rispetto al rapporto che si instaura con la compagnia aerea".

Si può richiedere il rimborso in caso di sciopero?

Quando a causa di uno sciopero il passeggero subisce la cancellazione del volo o un ritardo superiore a 3 ore, ha diritto a rimborso. Le compagnie aeree tentano di sottrarsi a questo obbligo appellandosi all'eccezionalità dell'evento: "Ma è un'interpretazione respinta, la Corte di Giustizia Europa dice: lo sciopero del personale non è affatto un evento eccezionale, sono responsabili. I consumatori devono sapere che lo sciopero non è una circostanza eccezionale e hanno diritto a compensazione pecuniaria. Lo sciopero non può ribaltarsi in danno per il pubblico dei passeggeri vittime di cancellazioni. Se la compagnia aerea riesce a dimostrare che succede per eventi eccezionali, del tutto al di fuori della capacità di controllo e di gestione aziendale, in questo caso la compagnia riesce a sottrarsi all'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno".

Ma gli eventi eccezionali sono altri, per esempio guerra o pandemia: "Queste sì, consentono alla compagnia di non risarcire il proprio cliente, al massimo di rimborsargli il biglietto. Guasto tecnico e mancanza di personale invece non sono sicuramente circostanze eccezionali, perché sono sempre ricollegabili alla gestione aziendale della compagnia, che è tenuta a risponderne". Non ci sono differenze tra le varie compagnie aeree: "La normativa è applicabile a tutte le compagnie, in tutti i casi di voli, sia di linea che non".