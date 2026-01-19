Controlli dei social per entrare negli Stati Uniti: come preparare lo smartphone

Tutti coloro che hanno intenzione di organizzare un viaggio negli Stati Uniti sanno bene che presto potrebbero non bastare il visto o l'ESTA: il governo ha proposto di sottoporre i viaggiatori a dei controlli extra e più "invasivi" che riguardano i social. Una volta atterrati gli aerei intercontinentali, gli addetti alla sicurezza avranno il compito di ispezionare i profili dei viaggiatori, facendo attenzione a tutte le attività svolte negli ultimi 5 anni. Qualsiasi accenno di sentimento anti-americano potrebbe mettere a rischio la vacanza. Cosa si può fare, dunque, per preparare il proprio smartphone a una vacanza a stelle e strisce?

Cosa potrebbe mettere a rischio un viaggio negli Stati Uniti

Sebbene in molti ritengano che il controllo dei propri profili social in aeroporto possa essere considerato una violazione alla propria privacy, in verità è assolutamente legale: la Customs and Border Protection (CBP) ha il potere di ispezionare i telefoni, i computer portatili e gli altri dispositivi elettronici in base a un'eccezione al Quarto Emendamento. Qualsiasi prova di condotta criminale oppure atteggiamenti ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale possono poi portare all'arresto all'espulsione o all'annullamento del viaggio. Come preparare, dunque, lo smartphone ai controlli dei social previsti per l'ingresso negli Stati Uniti? Innanzitutto sarebbe bene rimuovere i dati sensibili o non necessari, stando bene attenti a ridurli e non a cancellarli nella loro totalità (perché potrebbe destare sospetti).

Cosa cancellare sullo smartphone

Prima di viaggiare negli Stati Uniti è importante "premunirsi" facendo un backup del telefono sul cloud o su un altro dispositivo: in questo modo, se anche lo smartphone venisse trattenuto temporaneamente, i dati sarebbero salvi e liberi da ispezioni. Fondamentale anche uscire dalle mail aziendali, rimuovere le app superflue e cancellare gli allegati inutili delle chat, lasciando solo i contenuti di viaggio essenziali. Prima di un eventuale controllo, inoltre, bisogna passare alla modalità aereo, che permette di analizzare solo i dati memorizzati localmente (senza possibilità di caricamento del cloud). Come ultima cosa, in tutti i casi è necessario mantenere calma ed educazione, due dettagli fondamentali per evitare ogni tipo di inconveniente.