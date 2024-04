video suggerito

Come ottenere 35mila biglietti del treno per viaggiare gratis in Europa: bisogna rispondere a 6 domande Nell'ambito del progetto Discover Eu, la Commissione Europea mette in palio 35mila biglietti per scoprire i Paesi dell'Unione in treno: come partecipare al bando.

A cura di Arianna Colzi

Se avete tra i 18 e i 19 anni potete vincere la possibilità di viaggiare gratis in treno per l'Europa. La Commissione Europea mette a disposizione 35.500 pass per chi è nato tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006. Ma come si ottengono i biglietti? È sufficiente rispondere a qualche domanda.

Le sei domande per viaggiare gratis in Europa

Tramite Portale Discover Eu, la Commissione sceglierà i candidati sulla base delle risposte a sei quesiti di cui cinque a risposta multipla.Il bando, che si chiude alle ore 12 del 30 aprile 2024, mette in palio un biglietto gratuito per viaggiare in treno in Europa. Le opzioni messe a disposizione dalla Comissione prevedono sia una tratta già stabilità, sia un itinerario che tocchi più città europee, quasi fosse un Interrail. Oltre a questo, chi vincerà potrà accedere a una serie di sconti nei Paesi che visiterà durante l'itinerario. Si tratta del sesto anno dell'iniziativa partita nel giugno 2018 e fa parte di un'iniziativa più ampia che permette ai giovani di conoscere l'Unione Europea e le culture dei vari Paesi.