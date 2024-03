Come ha fatto il centro commerciale di Dubai a diventare il luogo più visitato al mondo Dimenticate le spiagge paradisiache delle Maldive o la cima del Machu Picchu, il luogo più visitato al mondo è il centro commerciale di Dubai: ecco come ha fatto a registrare oltre 100 milioni di visitatori nell’ultimo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre creduto che i luoghi più visitati della terra fossero le bellezze naturali e paradisiache sparse in giro per il globo, dalle isole incontaminate delle Maldive al Machu Picchu in Perù? Vi sbagliavate. Stando ai dati raccolti nell'ultimo anno, la location che conta il maggior numero di visitatori al momento è totalmente artificiale. Si tratta del centro commerciale di Dubai, una struttura che, sebbene sia unica nel suo genere, non ha nulla a che vedere con i suggestivi panorami "puri" che è possibile ritrovare in ogni angolo del mondo. Ecco per quale motivo il grande magazzino andrebbe inserito negli itinerari di viaggio dei fashion addicted più incalliti.

Perché bisogna visitare il Dubai Mall

Il Dubai Mall è il centro commerciale più grande al mondo, si estende infatti su oltre 11 milioni di metri quadrati. Situato nel cuore di Downtown nelle vicinanze del Burj Khalifa, conta più di 1.200 punti vendita, tra cui anche due grandi magazzini, Galeries Lafayette e Bloomingdale's.

Downtown Dubai

Al suo interno ci sono anche più di 200 ristoranti che propongono cucina internazionale e una vasta gamma di attrazioni, dal cinema a un enorme quartiere di Chinatown, da un acquario al mercato in stile arabo, il Souk Al Bahar, fino ad arrivare a una pista di pattinaggio sul ghiaccio di dimensioni olimpiche e a un esclusivo VR Park, un parco divertimenti in realtà virtuale. Nelle strade adiacenti, inoltre, sono stati costruiti diversi hotel e strutture extra lusso dedicate ai turisti che vogliono concedersi più di un giorno in questa incredibile location.

Dubai Mall

Quanti visitatori conta ogni anno il Dubai Mall

Gestito da Emaar, azienda fondata da Mohamed Alabbar, il Dubai Mall nel 2023 ha registrato dati da capogiro: con i suoi 105 milioni di visitatori si è aggiudicato il titolo di luogo più visitato sulla terra. La cosa incredibile è che i turisti provengono davvero da ogni parte del mondo, a prova dei fatto che la struttura riflette la cultura cosmopolita della città.

L'acquario nel Dubai Mall

"Il nostro centro commerciale incarna lo spirito vibrante della città e la dedizione all'eccellenza, trasformando la visione della leadership in realtà. Essendo parte integrante del tessuto economico di Dubai, svolgiamo un ruolo cruciale nel successo e nell'innovazione della città", ha spiegato Mohames Alabbar. Dall'inizio del 2024 a oggi, inoltre, sono già stati contati più di 20 milioni di visitatori, dunque, stando alle stime, alla fine dell'anno probabilmente il record verrà ancora una volta superato.

Dubai Mall