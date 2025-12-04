Come combattere la paura di volare? La risposta è in un video virale di TikTok

L'aereo è il mezzo di trasporto più gettonato del momento: non solo permette di percorrere grandi distanze in poche ore, offre anche dei prezzi incredibilmente competitivi grazie alle numerose compagnie low-cost che dominano il settore. L'unico piccolo inconveniente è che in molti hanno paura di volare e si ritrovano letteralmente paralizzati prima di una partenza, alle prese con tremori, attacchi di panico e sudorazione irregolare. Alcuni riescono ad affrontare l'esperienza prendendo dei calmanti, altri non riescono a salire sull'aereo, la cosa certa è che l'aviofobia è un problema ufficialmente riconosciuto e molto più diffuso di quanto si creda. Come risolvere? La "soluzione" è arrivata attraverso un video virale di TikTok.

Il video virale per affrontare la paura di volare

L'aviofobia è un problema che va risolto con precisi percorsi psicoterapeutici che propongono tecniche di rilassamento e terapie cognitivo-comportamentali ma, si sa, su TikTok si trova ogni tipo di trucco e tutorial, anche quando si parla di salute. Un video diventato virale, ad esempio, propone un rimedio super originale per combattere la paura di volare. A proporlo è l'influencer Anna Paul, secondo la quale per "sopravvivere" alle turbolento tutto quello che serve è un barattolo di gelatina da mangiare e un tovagliolo. A consigliarle questo trick sopra le righe sarebbe stato un pilota aereo e, a giudicare dalle reazioni positive dei milioni di followers, sembra funzionare davvero.

Come usare gelatina e tovagliolo

Come superare la paura di volare con il trucco di TikTok? Simulando con gelatina e tovagliolo quello che succede ad alta quota. La gelatina rappresenta l'aria, mentre il tovagliolo, ridotto in una piccola pallina, è l'aereo. Gettando la pallina all'interno del dessert, si otterrà l'effetto del mezzo in volo: viene tenuto in aria dalla pressione e, nel momento in cui incontra una turbolenza (simulata muovendo semplicemente la gelatina), ondeggia ma rimane saldamente al suo posto. In pratica, nonostante le turbolenze, l'aereo non può mai cadere, dunque è praticamente inutile avere paura. In quanti riusciranno a fidarsi e a ripensare a questo video quando provano a volare?