Come arrivare nell’unico luogo al mondo in cui il sole non tramonta mai per 2 mesi

Sapete che esiste un unico luogo al mondo in cui due mesi all’anno il sole non tramonta mai? Ecco dove si trova e quali sono le soluzioni per raggiungerlo.

Antartide

Siete alla ricerca davvero wild e unico nel suo genere? Potete volare nell'unico luogo al mondo in cui per 2 mesi il sole non tramonta mai. Si tratta dell'Antartide, ovvero il punto più meridionale del pianeta, nonché il continente meno popolato sul globo, dove da novembre a gennaio la luce del sole è garantita per 24 ore. Sebbene non sia semplice raggiungerla, anno dopo anno questa località sta attirando un numero sempre maggiore di turisti grazie alla sua singolarità. Tra enormi iceberg, acque cristalline e una meravigliosa fauna, è la meta ideale per coloro che vanno alla ricerca di bellezza e avventura: ecco come arrivare nel punto più a sud del mondo.

Cos'è il Sole di Mezzanotte

Da fine novembre fino alla fine di gennaio in Antartide si verifica uno spettacolare fenomeno naturale: il cosiddetto Sole di Mezzanotte, un fenomeno definito "disorientante ma magico", per quale motivo? Il sole non scende mai completamente sotto l'orizzonte a causa dell'inclinazione della terra, dunque le giornate rimangono luminose e soleggiate h24. A giovarne non sono solo i turisti che organizzano qui i loro viaggi estivi ma anche la fauna selvatica locale. In questo periodo, infatti, si possono ammirare elefanti marini e pinguini di ogni genere che si ritrovano a giocare sui banchi di ghiaccio. Per quale motivo il turismo in questo luogo remoto del globo è in crescita? Sono sempre di più colore che, oltre a voler ammirare delle bellezze naturali uniche nel loro genere, vogliono anche sentirsi parte di un mondo completamente diverso.

Antartide

Quali voli prendere per arrivare in Antartide

Come arrivare in Antartide dall'Italia? Sebbene non si tratti di un viaggio breve, esistono diverse soluzioni per raggiungere la meta desiderata. Dal nostro paese non partono voli diretti, è necessario fare scalo in Cile o in Nuova Zelanda, per poi proseguire con voli o navi specializzate verso le basi antartiche. Il percorso più comune prevede un primo volo da Roma o Milano verso Santiago, poi un bus che porta a Punta Arenas e infine un altro volo o una nave rompighiaccio verso la Penisola Antartica. Se si vuole passare per la Nuova Zelanda, invece, bisogna fare scalo a Auckland/Christchurch, prima di prendere un altro volo verso Base Scott (percorso usato solo per scopi scientifici e non turistici. Da Buenos Aires, infine, partono diverse crociere verso l'Antartide.

