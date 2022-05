C’è un posto in Liguria che sembra la Thailandia Talvolta non serve allontanarsi chilometri dall’Italia per scoprire angoli di paradiso incontaminati: in pochi sanno infatti che esiste un piccolo angolo di Thailandia in Liguria.

A cura di Clara Salzano

Il Golfo dei poeti a Lerici, in Liguria, sembra un angolo di Thailandia

Vi è mai capitato durante un viaggio di raggiungere una località lontanissima per scoprire poi che il posto più bello è proprio vicino a casa? È ciò che potrebbe succedere in Liguria, dove c'è un piccolo angolo di paradiso che sembra la Thailandia. In una piccola insenatura nel Golfo della Spezia si nasconde infatti uno scorcio naturalistico con vista sul Mar Ligure che vi farà sentire in un luogo esotico lontano da casa.

Un’insenatura incontaminata nel Golfo dei Poeti

Il Golfo della Spezia, denominato anche Golfo dei Poeti, è un'ampia insenatura della costa orientale del Mar Ligure caratterizzata da diverse calette protette da rocce e vegetazione incontaminata. Tra queste calette si cela un piccolo angolo di Thailandia che è più vicino di quanto si possa desiderare. Siamo a Lerici, in provincia della Spezia, dove ai più curiosi e avventurosi si svela una caletta meravigliosa con acque cristalline e atmosfera esotica.

Un angolo di Thailandia in Liguria

Non è un caso che la mezzaluna di costa compresa tra Lerici e Portovenere sia soprannominata Golfo dei Poeti. Sono tanti i letterati e gli artisti che si sono lasciati ispirare da questi luoghi come George Byron, Virginia Woolf, Giosuè Carducci, Gabriele D’Annunzio, David H. Lawrence, Filippo Tommaso Matinet e Mario Soldati.

Un angolo di paradiso a Lerici nel Golfo dei Poeti

Tutti restano ammaliati dalla costa suggestiva del Golfo della Spezia caratterizzata da paesini a picco sul mare, scogli selvaggi e verdi colline. Scoprire inoltre che tra le curve frastagliate del litorale di Lerici si cela un piccolo angolo di paradiso, simile alla Thailandia, è un motivo in più per esplorare il nostro paese e scoprire luoghi meravigliosi dell'Italia.