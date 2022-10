Carlo III farà il viaggio più lungo della storia della royal family: quali saranno le tappe Dall’Australia ai Caraibi, re Carlo III si prepara a compiere il viaggio istituzionale più lungo mai fatto da un reale della famiglia britannica.

A cura di Clara Salzano

Re Carlo III

"Devo essere vista per essere creduta", sosteneva la regina Elisabetta II e sembra che il figlio, re Carlo III, abbia imparato la lezione tanto da aver programmato il viaggio più lungo della storia della royal family. Si tratta di un tour di due anni che porterà re Carlo III, talvolta solo e talvolta accompagnato dalla regina consorte Camilla, dall'Australia ai Caraibi. Lo scopo del viaggio è rafforzare i rapporti con el colonie britanniche.

Re Carlo III e la regina consorte Camilla in visita

Il viaggio di re Carlo III, il più lungo mai fatto da un reale della famiglia britannica, lo porterà in Australia, Nuova Zelanda, Canada e vari paesi dei Caraibi. Durante il regno di Elisabetta II, la famiglia reale inglese ha assistito alla perdita di diversi paesi del Commonwealth, che rappresenta la comunità formata dalle ex colone dell'Impero Britannico. Dei Caraibi, la Guyana è stato il primo paese ad affermarsi come Repubblica nel 1970. Nel 1976 è stato il turno di Trinidad e Tobago, seguiti dalla Dominica nel 1978.

Carlo III si prepara a un tour da record

Le Barbados si sono dichiarati indipendenti dalla monarchia britannica nel 2021 e presto ci sarà un referendum che potrebbe portare Antigua e Barbuda a diventare repubbliche. Anche in Giamaica e Belize si respira un clima polemico contro la monarchia britannica, testimoniato anche dall'ultimo tour caraibico di William e Kate Middleton. Il vento antimonarchico che spira in Québec fa temere anche una svolta repubblicana del Canada, rischio percepito anche in Australia, da quando è premier il laburista Anthony Albanese. È proprio da questi due grandi paesi, Canada e Australia, che pare partirà il tour da record di re Carlo III che proverà a ristabilire, con la sua presenza, i vecchi legami di potere.