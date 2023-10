Apre il primo ostello pop-up, una struttura temporanea immersa nella natura Se si stanno organizzando le vacanze invernali questo è il luogo perfetto, una vecchia locanda in montagna completamente rinnovata. Meglio prenotare subito, non rimarrà aperta molto.

A cura di Annachiara Gaggino

Il Philip Pop–Up Hostel

I negozi pop-up sono la moda del momento, molti brand si sono approcciati a questa strategia di marketing che, creando l'hype, suscita il desiderio nel cliente, che vuole vivere l'esperienza dello store consapevole che ha a disposizione un periodo di tempo limitato, perché questo non resterà aperto per sempre. Un concept che sta prendendo piede anche nel settore alberghiero che sta lanciando i primi hotel temporanei. Pioniere è il Philip Pop-up Hostel, un ostello immerso nelle natura che apre le sue porte, ma non sarà disponibile a lungo perché niente dura per sempre, in particolare i pop-up.

Una delle stanze del Philip Pop–Up Hostel

Dove si trova il Philip Pop-Up Hostel

Se state già pensando a dove trascorrere le vacanze invernali la risposta è il Philip Pop-Up Hostel. La struttura si trova in un contesto pittoresco circondato dal paesaggio bucolico e coperto da una coltre di neve, insomma un'atmosfera davvero natalizia situata in Tirolo, a 16 chilometri da Innsbruck, in comune con poco più di mille abitanti. I viaggiatore che si avventurano nella zona possono esplorare il territorio per poi alloggiare al Philip Hostel.

La pista da bowling retrò del Philip Pop–Up Hostel

La storia del Philip Pop-Up Hostel

Tutto comincia con una vecchia locanda, la Gasthof Risserhof, che per molto tempo aveva rappresentato l'ospitalità del paese fino al giorno della sua chiusura. Un edificio abbandonato per anni ma mai dimenticato e recentemente ristrutturato da Philipp e dal suo team che lo hanno trasformato in un alloggio temporaneo.

Leggi anche Mini case per grandi avventure immersi nella natura

Il Philip Pop–Up Hostel

L'edificio si compone di 20 stanze completamente ristrutturate ma che mantengono il loro fascino antico, come tutto l'ostello del resto. La cucina è comune, per permettere a tutti gli ospiti di socializzare, conoscersi e scoprire il luogo assieme, è inoltre disponibile una pista da bowling retrò per cimentarsi in attività alternativa e una grande terrazza dove potersi rilassare e prendere il sole. Insomma, un'esperienza imperdibile. Meglio approfittare, non sappiamo quanto durerà.