Ambra Angiolini in vacanza al Circeo: quanto costa l’hotel a picco sul mare Ambra Angiolini ha trascorso alcuni giorni di vacanza in una villa con discesa a mare privata e vista mozzafiato. Scopriamo quanto costa il soggiorno nell’hotel al Circeo.

A cura di Clara Salzano

Ambra Angiolini al Circeo

Ambra Angiolini sta vivendo un momento d'oro con la nuova avventura di X-Factor all'orizzonte, la partecipazione alla serie tv Le fate Ignoranti su Disney + e tanti altri progetti in programma. La nota attrice e presentatrice tv ha trascorso alcuni giorni al Circeo per lavoro ma è riuscita a concedersi anche dei giorni di vacanza in una villa con discesa a mare privata e vista mozzafiato. Scopriamo quanto costa il soggiorno nell'hotel a picco sul mare dove è stata Ambra Angiolini.

L’hotel nel Circeo di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini si è concessa alcuni giorni di mare e relax a San Felice al Circeo. La struttura dove ha soggiornato è una casa penisola all'interno del Parco Nazionale del Circeo. Si chiama Isola di Eea e gode di una posizione privilegiata, a picco sul mare di fronte all'Isola di Ponza e Palmarola, e di una storia particolare.

La vista dal b&b; l’Isola di Eea

Fare una vacanza al b&b; l'Isola di Eea è come stare su un'isola privata. La struttura sul mare è la villa privata di Choul Soo Ferretti Min, un italo coreano che ha scelto di lasciare la sua carriera per ristrutturare la casa di famiglia sul Tirreno e farne un oasi di benessere e ospitalità.

Il panorama dall’Isola di Eea

L'Isola di Eea è una villa con solo sei camere da letto, tutte differenti e che occupano posizioni diverse nella casa ma arredate nei toni del bianco e viste mozzafiato sul mare. Ambra Angiolini ha condiviso un video della struttura in un post sui suoi social dove ha rivelato il luogo e la sua soddisfazione dopo i giorni di vacanza al Circeo.

Una delle suite dell’Isola di Eea

Non sappiamo quale sia la camera in cui ha soggiornato Ambra Angiolini all'Isola di Eea ma la villa prevede un soggiorno minimo di cinque notti e un costo che varia dai 180 ai 400 euro a notte in base alla tipologia di stanza dalla camera superior con balcone vista mare alla suite con zona giorno e terrazzo vista mare.