A Milano si trova il cocktail bar più piccolo al mondo Nel cocktail bar più piccolo al mondo c’è spazio solo per 4 coperti in appena 4 metri quadrati. Qui lo spazio è davvero poco ma le etichette di whisky sono oltre 200.

A cura di Clara Salzano

Il più piccolo cocktail bar del mondo è a Milano

Ci sono solo quattro coperti all'interno del cocktail bar più piccolo al mondo che mette a disposizione dei clienti uno spazio di appena 4 metri quadrati. È il cocktail bar più piccolo al mondo e si trova a Milano, in Ripa di porta Ticinese 43. Si chiama Backdoor 43 e per le sue caratteristiche uniche è stato inserito anche nella classifica del World 50 Best Discovery Chart.

All’interno di Backdoor 43

Tutto è progettato al dettaglio e su misura all'interno di Backdoor 43, il cocktail bar più piccolo al mondo. Lo spazio qui è davvero poco ma le etichette di whisky sono oltre 200. Il locale sui navigli è una piccola chicca per veri intenditori. All'interno sono esposti cimeli, ricordi, oggetti e souvenir provenienti dai viaggi dei proprietari, gli stessi del Mag Café accanto. Dall'esterno il bar è denunciato solo da una piccola vetrina con accanto la porta d'accesso e una finestra da cui vengono serviti i cocktail da asporto dal bartender con la maschera di Guy Fawkes, il protagonista del film V per Vendetta, che aumenta il mistero del luogo.

L’esterno di Backdoor43

Backdoor43 sorge nel luogo dove un tempo c'era la bottega di un artista dei Navigli di Milano. In seguito il locale è stato rilevato come deposito del Mag Cafè e misurava circa 16 metri quadrati. Quando poi i proprietari hanno deciso di creare un bar autonomo, hanno dovuto renderlo a norma aggiungendo un bagno con accesso anche per disabili e lo spogliatoio per il bartender. Lo spazio interno si è così ridotto a 4 metri quadrati.

I 4 metri quadrati di Backdoor43

Per bere all'interno bisogna prenotare l'esperienza che prevede di assaggiare cocktail unici al mondo e scegliere anche la propria playlist musicale mentre si sorseggia il proprio drink. Si ha un'ora di tempo per vivere un'esperienza speciale.