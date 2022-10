Trucco Halloween per bambini 2022: foto e idee da cui prendere spunto Ecco alcune idee di trucco Halloween per bambini: anche i più piccoli possono apprezzare la festa più paurosa dell’anno ed è giusto che anche loro abbiano il travestimento migliore, aiutato da un trucco davvero d’effetto.

Halloween è alle porte! Ormai, da qualche anno a questa parte, questa ricorrenza è occasione di travestimenti, feste, dolcetti e scherzetti, tanto per i grandi quanto per i piccoli.

A proposito dei bambini, anche loro hanno diritto ad un costume molto pauroso e a completare il travestimento con il trucco giusto. Su internet si trovano tanti suggerimenti e tante foto da cui trarre spunto per trovare il make up che meglio si adatti al costume indossate e che sia adatto all'età di lui e/o di lei.

Trucco Zucca

Tra i travestimenti classici di Halloween c'è sicuramente quello da zucca, il simbolo per eccellenza di questa festa. Rimediare un vestito arancione non è poi così difficile, ma è il trucco a fare la differenza. I colori su cui giocare sono certamente l'arancione, il bianco e il nero.

Per riprodurre il travestimento tradizionale, la prima cosa che dovete fare è disegnare dei triangoli intorno agli occhi e colorare il contorno occhi che se n'è ricavato con il bianco. Dello stesso colore colorate la bocca, disegnando un motivo spigoloso intorno alle labbra, per ricreare il disegno di una zucca intagliata. Rifinite i contorni degli occhi e delle labbra con il nero e, infine, tingete il resto del viso con l'arancio.

Trucco Scheletro

Altrettanto tradizionale, ma più spaventoso è il travestimento da scheletro. Anche in questo caso, la differenza la fa il trucco. Per l'abito, infatti, è sufficiente procurarsi una tuta nera e disegnare sul davanti la sagoma di uno scheletro, oppure acquistare un costume già pronto.

Per quanto riguarda il trucco, invece, avete diverse possibilità. La base del viso deve essere necessariamente bianca, ma i dettagli potete gestirli a vostro piacimento: vi consigliamo di giocare con le sfumature di nero e grigio, per riuscire a riprodurre più facilmente i lineamenti scavati e spaventosi.

Trucco Strega

Tutte le bambine che amano travestirsi scelgono almeno una volta il costume da strega. Questo personaggio spaventoso può essere riprodotto in vari modi. Il costume è tipicamente nero, composto da una gonna lunga e ampia, una maglia con corpetto e un cappello a punta, ma potete far viaggiare la fantasia e affidarvi ai diversi prototipi descritti nelle storie a tema.

Per il trucco, scegliete colori scuri per l'ombretto e il rossetto e colori come il bianco e il beige per la base. Per completare il tutto, potete disegnare un neo sulla guancia o sotto il naso e indossare un naso finto e a punta.

Trucco Vampiro

Il vostro bambino vuole vestirsi da conte Dracula? Questa maschera elegante e paura non è difficile come sembra da riprodurre. Per quanto riguarda il costume, avrete bisogno di un pantalone nero, un gilet, una camicia bianca e um mantello.

Il trucco è facilmente riproducibile: utilizzate della cipria bianca per coprire tutto il viso, poi sfruttate il rossetto rosso per disegnare tracce di sangue sulle labbra e tutt'intorno. Per completare il travestimento, utilizzate dei denti finti che sporgano fuori dalla bocca.

Quali trucchi utilizzare con i bambini per il travestimento di Halloween

Una volta scelto il travestimento preferito e aver individuato il tipo di trucco adatto, è ora di procedere con il trucco vero e proprio. Attenzione: il viso dei bambini è più delicato di quello di un adulto, quindi bisogna fare molta attenzione ai prodotti che si utilizzano. Il nostro consiglio è quello di optare per i set truccabimbi, pensati appositamente per loro, o prodotti a base d'acqua e anallergici, per evitare l'insorgere di rossori e irritazioni.