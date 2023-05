Summer look: in offerta su Amazon il rasorio barba e corpo per prepararsi all’estate Con l’arrivo dell’estate, prendersi cura del proprio corpo diventa più importante per tutti: infatti, tanto quanto la rasatura femminile, anche quella maschile è importante. A tal proposito, ti segnaliamo l’offerta sullo Styling Kit di Braun, un dispositivo 11 in 1 che permette di prendersi cura di tutto il proprio corpo. Di seguito trovi maggiori dettagli su questa e altre offerte simili.

Con l'arrivo dell'estate, tra i dispositivi più richiesti e ricercati su internet e nei negozi ci sono sicuramente quelli per la cura del corpo. Infatti, sono in tanti quelli che, prima di andare in spiaggia o in piscina, vogliono essere certi di avere una pelle perfettamente rasata.

Se sei tra queste persone, ti sarà utile sapere quali sono i rasoi, regolabarba e tagliacapelli in offerta su Amazon in questo momento. Tra i prodotti più convenienti del momento, c'è lo Styling Kit 11 in 1 di Braun, un modello che funge da rasoio per il viso e per il corpo e da tagliacapelli: con un unico dispositivo, sarà possibile accorciare i capelli e i peli del naso e rimuovere la barba e i peli dal petto e dal resto del corpo. Su Amazon lo trovi disponibile al 26% di sconto.

Ma non è tutto: sempre su Amazon sono disponibili anche altri dispositivi utili alla cura del corpo, per permettervi di sentirvi a vostro agio in costume e per essere sempre in ordine.

Braun Styling Kit 11 in 1: il dispositivo per la cura completa del corpo su Amazon ad oltre il 25% di sconto

26% di sconto sul Braun Styling Kit 11 in 1 della Serie 7. Grazie ai 9 accessori e al rasoio manuale compresi nella confezione, è possibile rimuovere i peli dal viso e dal resto del corpo, raggiungendo anche i punti più delicati e difficili e avendo anche la possibilità di rifinire i dettagli. La base di ricarica è leggera e pratica da portare in giro. Una volta ricaricata la batteria del dispositivo, potrà essere utilizzato per circa 100 minuti in totale autonomia. La versione disponibile in offerta è di colore blu.

Altri dispositivi per la cura del corpo in offerta su Amazon

Ma il Braun Styling Kit 11 in 1 della Serie 7 non è l'unico dispositivo per la cura del corpo che è possibile acquistare ad un prezzo scontato su Amazon in questi giorni. Di seguito ti riportiamo alcune delle offerte più vantaggiose che abbiamo selezionato per te, a marchio Braun e non solo.

42% di sconto sul tagliacapelli Braun Series 5. Questo modello di ultima generazione è dotato di 17 impostazioni di lunghezza, 2 pettini e lame ultra affilate. Inoltre, è provvisto di sistema di memoria Safetylock, in grado di memorizzare le impostazioni attive.

38% di sconto sul trimmer Braun 5, che comprende 7 accessori e permette di accorciare non solo i peli del viso e del corpo, ma anche quelli del naso e delle orecchie. Il motore AutoSense e il pettine di precisione permettono di occuparsi anche delle rifiniture.

33% di sconto sull'All-In-One Style Kit Series 5, che comprende diversi pettini, sia fissi che scorrevoli, e diverse testine per la rimozione e il taglio della barba e dei peli nel naso e nelle orecchie. Ha un'autonomia di 100 minuti ed è assolutamente impermeabile.

29% di sconto sul bodygroomer Braun Series 5, indicato non solo per il viso e per il corpo, ma anche per le ascelle. Infatti, le testine e gli accessori compresi nella confezione sono delicati e permettono di agire anche nei punti più sensibili senza creare rossori e irritazioni.

29% di sconto sullo Styling Kit Series 7, un rasoio elettrico comprensivi di tutti gli accessori utili a prendersi cura di tutto il corpo. Grazie alla tecnologia AutoSense, il dispositivo si adatta automaticamente al tipo di capello, lavorandolo al meglio.

20% di sconto sul Braun Styling Kit Series 3, che comprende 2 pettinini fissi e 2 pettini scorrevoli, per radere anche i capelli. La batteria ha un'autonomia di 80 minuti e il dispositivo può essere utilizzato anche sotto la doccia. L'impugnatura è leggera e flessibile, per permettere di muoverlo anche a lungo senza troppo sforzo.

46% di sconto sul rasoio elettrico Philips Shaver series 1000. Le testine flex 4D fa sì che si possano raggiungere anche i punti più difficili in maniera molto semplice. La batteria si ricarica completamente in un'ora e ha un'autonomia di 45 minuti.

46% di sconto sul bodygroom Philips BG3015/15 Series 3000. Si tratta di un modello idrorepellente, che può essere utilizzato, quindi, anche sotto la doccia. Nella confezione sono compresi tre accessori, che permettono di accorciare i peli in misure differenti.

43% di sconto sul multigroom Philips Serie 7000, un dispositivo venduto con 12 accessori e una custodia morbida per il trasporto durante un viaggio; è realizzato con tecnologia DualCut, che permette di avere una rasatura più duratura, poiché il doppio strato di lame agisce più in profondità, pur senza rovinare la pelle.