Summer body: in offerta la crema corpo che rimodella e tonifica la silhouette per l’estate L’estate è alle porte, è bene preparare la pelle all’esposizione solare, ma anche fare in modo di sentirsi bene con se stessi. A tal proposito, vi segnaliamo che potete acquistare ad un prezzo conveniente la crema snellente e rimodellante Masvelt Advanced, perfetta per tonificare la siluette prima di mettersi in costume. Ma non è tutto. Di seguito trovi una selezione delle migliori offerte sui prodotti per la pelle.

Prendersi cura del proprio corpo è importante sempre, ma soprattutto in vista dell'estate. Se stai pensando a quali sono le creme che ti serve acquistare, sia per il cambio stagione che per la beauty routine, ti potrà tornare utile sapere quali sono gli sconti disponibili in questo momento.

Tra le migliori, ti segnaliamo la crema corpo rimodellante e tonificante Masvelt Advanced di Clarin, disponibile ad un prezzo ribassato sul sito di Clarins per coloro che sono iscritti al Club Clarins; iscriversi al club può risultare molto conveniente, perché permette di accedere non solo a questo, ma anche a tanti altri vantaggiosi sconti. Infatti, tutti gli iscritti hanno diritto ad un minimo di 10% di sconto sui prodotti segnalati. Tutto quello che devi fare, quindi, è dare un'occhiata al sito e scegliere i prodotti che ritieni essere migliori per la tua skin care, tenendo conto che tutti i prodotti del marchio sono realizzati con ingredienti naturali e sono pensati per permetterti di prenderti cura della tua pelle senza danneggiarla, rendendola semplicemente più morbida, luminosa e nutrita.

Di seguito, ti segnaliamo anche altre offerte su creme corpo e viso che puoi acquistare su Amazon.

Clarins Masvelt Advanced: la crema corpo snellente e tonificante in offerta

La crema corpo Clarins Masvelt Advanced è disponibile sul sito dell'azienda produttrice al 10% di sconto; l'offerta è riservata agli iscritti al Club Clarins. Si tratta di una crema adatta a tutti i tipi di pelle: miste, grasse o secche. Grazie al fermento artico di cui è composta la sua formula, è perfetta per rassodare la pelle ed ha un'azione benefica su braccia, fianchi e gambe. Inoltre, la presenza dell'aloe vera rende questo prodotto perfetto per le pelli sensibili, poiché ha un'azione lenitiva. Affinché si possano vedere risultati, questo prodotto deve essere applicato con costanza, almeno una volta al giorno, ma anche mattina e sera.

Gli altri prodotti del marchio disponibili in sconto per gli iscritti al Club Clarins

Come abbiamo visto, l'iscrizione al Club Clarins permette di accedere a numerose offerte. Sono diversi, infatti, i prodotti che possono essere acquistati usufruendo del 10% di sconto. Eccone qualcuno:

-10% sulla crema corpo Clarins Super Idratante, adatta in particolare alle pelli secche; nutre la pelle in profondità, grazie alla presenza di burro di karité, acqua di lampone biologica, acidi della polpa di tamarindo e zuccheri d'avena biologica. Non unge e si assorbe molto facilmente.

-10% sulla crema corpo Body Fit di Clarins, perfetta per combattere gli inestetismi della cellulite, tonificare, rassodare e definire la porzione di pelle su cui è applicata. È adatta a tutti i tipi di pelle e contiene estratti vegetali concentrati che nutrono la pelle senza alterarne il ph.

-10% sul gel tonificante seno Clarins Super Lift, che permette di ottenere un effetto lifting immediato e si assorbe molto rapidamente. In particolare, contiene Vu Sua, un frutto esotico che contribuisce a rafforzare le fibre di collagene della pelle. Può essere utilizzato anche sulle pelli più sensibili.

-10% sull'olio corpo Huile Relax di Clarins, progettato con una formulazione a base di 100% puri estratti vegetali, tra cui geranio, petitgrain, camomilla e basilico;allevia lo stress cutaneo e rilassa la pelle. In più, l'olio di nocciola ammorbidisce e nutre in profondità.

-10% sulla crema gommage corpo di Clarins, ad azione esfoliante e perfetta per attenuare la pelle a buccia d'arancia. Ammorbidisce l'epidermide, eliminando le impurità e preparandola ai trattamenti successivi. Contiene estratti vegetali potenti di Moringa, Karité, Bambù e mimosa del Messico.

Altre creme corpo e prodotti di bellezza da acquistare in offerta su Amazon

Se tra i prodotti a marchio Clarins non hai trovato nulla che possa fare al caso tuo, ti segnaliamo anche i migliori prodotti che puoi trovare su Amazon a prezzi convenienti, anche applicando i coupon disponibili, del valore del 10% o del 20%:

48% di sconto sulla maschera Collistar Lift HD, una crema ad azione notturna con funzione rimpolpante e anti-rughe da applicare sul viso e sul collo. La sua azione permette di riparare i tessuti danneggiati ridando loro tono e vitalità, in modo da rallentare l'invecchiamento della pelle.

20% di sconto sulla crema corpo Crema Soffice della Felicità di Collistar, pensata per idratare la pelle e renderla morbida e setosa; è possibile ottenere questo risultato perché la sua formula comprende oli essenziali, estratti mediterranei, olio di germe di grano ed estratti di pesca e albicocca.

10% di sconto sul siero viso Garnier, realizzato in crema. Grazie alla vitamina C presente nella formulazione illumina la pelle, la rende più morbida e riduce le macchie dell'età; inoltre, è perfetta anche per proteggersi dai raggi solari, essendo anche una crema idratante SPF 25.

10% sulla crema viso di L'Oréal Paris, indicata per il giorno e, quindi, da applicare al mattino. A base di burro di karitè, aiuta a fortificare e ravvivare la pelle, prevenendone il rilassamento. Inoltre, dopo poche applicazioni la pelle apparirà più rilassata e distesa.