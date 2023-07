Su Amazon sono disponibili le bambole ispirate a Margot Robbie, l’attrice protagonista di Barbie The Movie Su Amazon è possibile acquistare le bambole con diversi look ispirati a quelli sfoggiati nel film da Margot Robbie e Ryan Gosling, gli attori principali del live action di Greta Gerving.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione dell'uscita in Italia il prossimo 20 luglio del film di Barbie, su Amazon sono disponibili le bambole da collezione ispirate al live action.

Si parlava della possibilità di realizzare un film ispirato alla fashion doll della Mattel sin dal 2009, ma ci sono voluti ben 10 anni per trovare la regista (Greta Gerwig) e l'attrice giusta per interpretarla. Sarà Margot Robbie ("Bombshell", "The Wolf Of Wall Street", "C'era una volta a… Hollywood") a vestire i panni della bambola più famosa di sempre, mentre Ryan Gosling si calerà nel ruolo di Ken: il fidanzato di Barbie.

Vediamo quindi quattro bambole da collezione della serie Barbie The Movie ispirate ai look sfoggiati da Margot Robbie e da Ryan Gosling nel film.

1. Barbie The Movie – Margot Robbie con Completo Blu a Quadri Mattel

Outfit a quadri, colori pastello, cappello a falda larga. Il look di questa bambola da collezione con Completo Blu firmata Mattel si ispira alla scena in cui Margot Robbie fa ritorno a Barbie Land. Proprio come la protagonista del film, infatti, il vestito è diviso in 3 pezzi: cappello, giacca e gonna. Il cappello a quadri si lega sul retro con un nastrino e si abbina perfettamente alla giacca, alla gonna e alla sottoveste. Come ogni Barbie che si rispetti, il look è arricchito con scarpe con il tacco molto alto e orecchini azzurri.

2. Barbie in Abito Western – collezione Barbie The Movie

Anche questa bambola si ispira ad una scena del live action. La Barbie vestita in abito western color rosa sfoggia un accattivante cappello da cowboy bianco con bandana fucsia, in completo con il gilet e i jeans dello stesso colore. I pantaloni sono svasati e presentano delle decorazioni a forma di stelle. Gli stivali sono identici a quelli indossati da Margot Robbie nel film: color crema, punta oro, tacco robusto.

3. Barbie in abito vintage a quadretti ispirata a Barbie The Movie

Questa bambola con abito vintage a quadretti rosa indossa una cintura coordinata e una gonna plissettata. I capelli sono raccolti con un nastro rosa che richiama il vestito e le scarpe con il tacco. L'outfit è impreziosito con una collana con le margherite, un bracciale rosa e degli orecchini bianchi.

4. Barbie The Movie – Ken

La bambola ispirata a Ken della serie Barbie The Movie sfoggia un completo da surfista a righe rosa e verde menta. La camicia è aperta sul davanti e i pantaloncini sono dotati di vere tasche. Il corpo è snodato come quello delle Barbie ispirate a Margot Robbie e nella confezione della bambola è inclusa una tavola da surf azzurra. Come Ryan Gosling nel live action, Ken ha un aspetto tranquillo e spensierato.